Mamdani promovió el congelamiento de alquileres y ahora los propietarios buscan revertirlo con una demanda

Propietarios de bienes raíces en Nueva York presentaron una demanda judicial contra el gobierno municipal de Zohran Mamdani para revertir el congelamiento de alquileres. La acción legal busca anular una normativa que frena los incrementos en los contratos de arrendamiento regulados.

Puntos clave de la demanda contra la administración Mamdani por el congelamiento de alquileres

El recurso legal exige la anulación total de la Orden N.° 58 para eliminar el congelamiento. En el documento oficial, los demandantes solicitan que el tribunal devuelva el asunto a la Junta de Normas de Alquiler para emitir una nueva resolución basada en criterios económicos reales.

La demanda de propietarios contra Mamdani busca dejar sin efecto la medida aprobada en la ciudad para congelar los precios de los alquileres Facebook / AFP

La demanda solicita mantener vigente de forma temporal la anterior Orden N.° 57 como una medida provisional de emergencia. Dicha normativa previa permitía incrementos del 3% en contratos anuales y del 4,5% en los bianuales.

Los propietarios piden una prohibición judicial formal para impedir que la medida entre en vigencia el 1° de octubre. El reclamo es que la normativa provocará un perjuicio financiero para el mantenimiento de los edificios.

La presentación judicial acusa al organismo regulador de manipular sus propios datos para justificar un resultado político predeterminado. El sector inmobiliario defiende que este proceso vulnera los mandatos legales obligatorios establecidos para proteger la rentabilidad operativa.

En qué consiste la medida impulsada de Mamdani que congeló alquileres en Nueva York

La Junta de Regulación de Alquileres (RGB, por sus siglas en inglés) aprobó en junio una resolución para congelar los precios durante dos años consecutivos. Según Reuters, esta decisión cumplió una promesa central de campaña del alcalde Mamdani tras asumir el cargo.

La normativa gubernamental afecta directamente a cerca de un millón de apartamentos con renta estabilizada en los distintos distritos neoyorquinos. Esta cifra representa a una cuarta parte de los ciudadanos que alquilan vivienda en la Gran Manzana.

La norma de congelamiento de alquileres en la ciudad de Nueva York alcanza a cerca de un millón de apartamentos con renta estabilizada Magnific

El alcalde nombró previamente a seis de los nueve integrantes para asegurar una mayoría afín a sus propuestas. Los sectores afectados criticaron este nombramiento por considerar que quebrantaba la independencia del organismo público.

Cientos de inquilinos celebraron la aprobación oficial durante las audiencias públicas realizadas en un auditorio de Manhattan. Los defensores de la medida la calificaron como un “alivio económico histórico” frente a los elevados costos de vida urbanos.

Por su parte, Mamdani declaró en un comunicado oficial que se trata de “una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”.

Qué pasará con el congelamiento de alquileres si la demanda contra Mamdani tiene éxito

Un fallo judicial favorable para los propietarios dejaría sin efecto legal la Orden N.° 58. La junta tendría la obligación legal de aprobar nuevos incrementos tarifarios para las unidades habitacionales.

El anuncio de Mamdani sobre el plan vinculado al mercado de alquileres de Nueva York

El sector inmobiliario recuperaría la posibilidad de aplicar ajustes porcentuales en los contratos de alquiler vigentes. Los propietarios argumentan que eso les permitiría mitigar la presión inflacionaria acumulada sobre los costos operativos de los inmuebles.

Para que eso ocurra, el tribunal debe determinar que la actuación de la RGB fue arbitraria, un abuso de discreción o afectada por errores de derecho bajo los estándares del artículo 78 de la ley estatal. Específicamente, depende de que se prueben puntos como: