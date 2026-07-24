Mamdani promovió el congelamiento de alquileres y ahora los propietarios buscan revertirlo con una demanda
La acción legal apunta contra una norma aprobada en la ciudad de Nueva York que evita los aumentos en la renta para cerca de un millón de unidades
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Propietarios de bienes raíces en Nueva York presentaron una demanda judicial contra el gobierno municipal de Zohran Mamdani para revertir el congelamiento de alquileres. La acción legal busca anular una normativa que frena los incrementos en los contratos de arrendamiento regulados.
Puntos clave de la demanda contra la administración Mamdani por el congelamiento de alquileres
El recurso legal exige la anulación total de la Orden N.° 58 para eliminar el congelamiento. En el documento oficial, los demandantes solicitan que el tribunal devuelva el asunto a la Junta de Normas de Alquiler para emitir una nueva resolución basada en criterios económicos reales.
La demanda solicita mantener vigente de forma temporal la anterior Orden N.° 57 como una medida provisional de emergencia. Dicha normativa previa permitía incrementos del 3% en contratos anuales y del 4,5% en los bianuales.
Los propietarios piden una prohibición judicial formal para impedir que la medida entre en vigencia el 1° de octubre. El reclamo es que la normativa provocará un perjuicio financiero para el mantenimiento de los edificios.
La presentación judicial acusa al organismo regulador de manipular sus propios datos para justificar un resultado político predeterminado. El sector inmobiliario defiende que este proceso vulnera los mandatos legales obligatorios establecidos para proteger la rentabilidad operativa.
En qué consiste la medida impulsada de Mamdani que congeló alquileres en Nueva York
La Junta de Regulación de Alquileres (RGB, por sus siglas en inglés) aprobó en junio una resolución para congelar los precios durante dos años consecutivos. Según Reuters, esta decisión cumplió una promesa central de campaña del alcalde Mamdani tras asumir el cargo.
La normativa gubernamental afecta directamente a cerca de un millón de apartamentos con renta estabilizada en los distintos distritos neoyorquinos. Esta cifra representa a una cuarta parte de los ciudadanos que alquilan vivienda en la Gran Manzana.
El alcalde nombró previamente a seis de los nueve integrantes para asegurar una mayoría afín a sus propuestas. Los sectores afectados criticaron este nombramiento por considerar que quebrantaba la independencia del organismo público.
Cientos de inquilinos celebraron la aprobación oficial durante las audiencias públicas realizadas en un auditorio de Manhattan. Los defensores de la medida la calificaron como un “alivio económico histórico” frente a los elevados costos de vida urbanos.
Por su parte, Mamdani declaró en un comunicado oficial que se trata de “una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”.
Qué pasará con el congelamiento de alquileres si la demanda contra Mamdani tiene éxito
Un fallo judicial favorable para los propietarios dejaría sin efecto legal la Orden N.° 58. La junta tendría la obligación legal de aprobar nuevos incrementos tarifarios para las unidades habitacionales.
El sector inmobiliario recuperaría la posibilidad de aplicar ajustes porcentuales en los contratos de alquiler vigentes. Los propietarios argumentan que eso les permitiría mitigar la presión inflacionaria acumulada sobre los costos operativos de los inmuebles.
Para que eso ocurra, el tribunal debe determinar que la actuación de la RGB fue arbitraria, un abuso de discreción o afectada por errores de derecho bajo los estándares del artículo 78 de la ley estatal. Específicamente, depende de que se prueben puntos como:
- Falta de independencia del RGB
- Incumplimiento del mandato estatutario
- Manipulación de datos
- Evidencia de insolvencia y falta de viabilidad
- Abuso de autoridad