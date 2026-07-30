Respaldado por Mamdani: el nuevo impuesto en Nueva York para segundas viviendas valuadas en más de US$5 millones

La implementación del nuevo impuesto sobre segundas viviendas de alto valor en la ciudad de Nueva York comenzó con el envío de miles de notificaciones a propietarios y abrió una etapa de revisión para quienes consideran que no están alcanzados por la medida. En los últimos días, el proceso generó dudas entre residentes, administradores de edificios y especialistas inmobiliarios, lo que llevó al alcalde Zohran Mamdani y a funcionarios del Departamento de Finanzas a explicar cómo funcionará el sistema y quiénes deberán pagar el nuevo recargo.

Mamdani explicó cómo funcionará el nuevo impuesto

La administración de Mamdani puso en marcha la primera etapa del denominado impuesto “pied-à-terre”, un nuevo recargo destinado a determinadas propiedades que no constituyen la residencia principal de sus propietarios.

Mamdani Explicó El Impuesto A Segundas Viviendas

Según el comunicado oficial difundido por la alcaldía el 23 de julio, la medida fue impulsada junto con la gobernadora Kathy Hochul y el Estado de Nueva York como parte de una estrategia para aumentar la recaudación sin trasladar mayores costos a los trabajadores.

El nuevo esquema alcanza a viviendas unifamiliares, condominios y cooperativas cuando sus dueños tienen otra residencia principal.

Como parte del lanzamiento, el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar cartas a los propietarios que podrían quedar alcanzados por el recargo e inauguró una página específica con información, preguntas frecuentes, herramientas para verificar la elegibilidad y un procedimiento para presentar documentación o apelar la decisión administrativa.

En ese mismo comunicado, Mamdani defendió la medida al sostener que la ciudad necesitaba soluciones estructurales para sus desafíos fiscales de largo plazo. Más adelante agregó que durante la campaña tributaria prometió gravar a los sectores con mayor capacidad económica y aseguró que el nuevo impuesto representa el primer paso para obtener recursos destinados a financiar parques, escuelas y bibliotecas.

Segundas viviendas: qué propiedades pueden quedar alcanzadas

Durante una conferencia de prensa posterior, funcionarios municipales aclararon que el nuevo recargo no se aplica de manera generalizada sobre todas las propiedades. Ante una consulta periodística sobre las cartas enviadas por el Departamento de Finanzas, el alcalde explicó que las notificaciones fueron remitidas a inmuebles que podrían estar sujetos al impuesto.

El gravamen alcanza exclusivamente a viviendas unifamiliares, condominios y cooperativas cuyo valor supera los 5 millones de dólares y no constituyen la residencia principal

Según respondió Mamdani, el recargo alcanza únicamente a residencias que no constituyen el domicilio principal de sus propietarios y cuyo valor supera los cinco millones de dólares.

También explicó que las cartas tenían un objetivo informativo: permitir que los propietarios comprendieran el funcionamiento del nuevo impuesto y dispusieran del tiempo suficiente para demostrar, si correspondía, que la medida no les resulta aplicable.

En esa misma conferencia intervino el comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, quien detalló que la identificación inicial de los inmuebles se realizó con toda la información disponible en los registros oficiales.

El funcionario reconoció que algunos datos pueden encontrarse desactualizados debido a cambios en declaraciones, solicitudes de beneficios fiscales o registros que no fueron renovados oportunamente.

Lee indicó que precisamente por ese motivo se abrió un período para revisar cada caso y trabajar junto a los propietarios afectados antes de determinar definitivamente quiénes deberán pagar el nuevo recargo.

Nueva York busca corregir errores durante la implementación

La puesta en marcha del nuevo impuesto generó inquietud entre numerosos propietarios que consideran estar exentos. Según informó Spectrum News, alrededor de 17.000 cartas fueron enviadas a propietarios para que paguen el nuevo gravamen o acrediten que la vivienda constituye su residencia principal, que se encuentra alquilada o que su valor está por debajo del umbral previsto por la ley.

El mismo medio señaló que parte de la confusión surgió luego de que la ciudad publicara una base de datos con cerca de un millón de propiedades que podrían estar sujetas al nuevo recargo.

Esa lista incluía viviendas, departamentos y cooperativas, aunque únicamente una pequeña parte de esos propietarios recibió efectivamente una notificación oficial.

Consultado sobre esa situación, Zohran Mamdani sostuvo que la administración dedica tiempo y recursos para mejorar la comunicación con los contribuyentes y aseguró que el objetivo es que, a partir del próximo año, el impuesto únicamente recaiga sobre aquellas propiedades que realmente constituyan residencias no principales valuadas en más de US$5 millones.

Por su parte, Richard Lee explicó a Spectrum News que existen múltiples razones por las cuales algunos propietarios recibieron cartas aun cuando creen estar exentos. Entre ellas mencionó inmuebles administrados mediante fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada (LLC) o registros oficiales que no reflejan la situación actual de la propiedad.

Según indicó, precisamente por esos casos particulares, el Departamento de Finanzas destinó recursos adicionales para asistir a los contribuyentes durante el proceso de revisión.