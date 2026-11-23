El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el 20 de noviembre un plan estratégico para cerrar Rikers Island el 31 de diciembre de 2032 y postergar el cierre que una ley municipal de 2019 fijó para el 31 de agosto de 2027. La Administración atribuye el retraso a demoras de la gestión anterior, la de Eric Adams, y a la pandemia de Covid-19, además de una población detenida de unas 6600 personas que supera la capacidad de las cuatro cárceles de distrito previstas. El plazo de 2027 sigue vigente hasta que el Concejo Municipal lo modifique.

Qué prevé el plan para cerrar Rikers Island y cuándo abrirían las nuevas cárceles

El plan contempla abrir las cárceles de distrito y reducir la cantidad de detenidos. Con tres unidades terapéuticas en hospitales públicos, el sistema tendría 4500 camas; la primera, de 104 camas, funciona en el hospital Bellevue desde abril de 2026.

Aperturas: Brooklyn en 2029, Bronx y Queens en 2031 y Manhattan en 2032.

Tope de población: 5500 personas cuando abra Brooklyn y 4100 a fines de 2032.

Nueva York prevé bajar la población carcelaria de 6600 a 4100 personas y abrir la primera de cuatro cárceles de distrito en Brooklyn en 2029 Seth Wenig - AP

La Administración propone invertir US$146 millones el próximo año fiscal en salud mental, tratamiento de adicciones, educación, capacitación laboral y apoyo a víctimas, según el comunicado oficial. Cerca del 85% de los detenidos espera juicio sin condena.

Qué se sabe de la demolición prevista en Rikers Island para 2027

The City Reporter informó el 18 de noviembre que el primer edificio en caer sería el North Infirmary Command, inaugurado en 1932 y ya clausurado por la Administración Mamdani. El medio señaló que la ciudad no explicó la elección ni identificó los siguientes edificios, y que un vocero de la alcaldía no dio detalles.

El plan oficial se compromete a ejecutar un proyecto de demolición antes del cierre final, pero la versión web consultada no precisa edificio ni año. En el comunicado municipal, el congresista electo Brad Lander respaldó el plan y aludió al inicio de demoliciones el año próximo.

Qué plantea el plan de Mamdani para cerrar Rikers Island

El plan prevé cerrar Rikers Island en 2032. La ley aprobada por el Concejo Municipal en 2019 exigía hacerlo en 2027, plazo que la ciudad no cumplirá.

Nueva York prevé bajar la población carcelaria de 6600 a 4100 personas y abrir la primera de cuatro cárceles de distrito en Brooklyn en 2029 SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La meta es reducir la población de unas 6700 personas a poco más de 4000 y trasladar a los detenidos a cárceles de los distritos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.