¿Adiós Hochul? Cuándo son las elecciones primarias de Nueva York y qué cargos están en juego en 2026

En las elecciones primarias del 23 de junio de 2026, los ciudadanos de Nueva York elegirán qué candidatos de cada partido tendrán un lugar en la contienda general del 3 de noviembre. Entre los cargos en juego figuran puestos estatales, federales y municipales, mientras que para la gobernación, Kathy Hochul ya tiene asegurado su lugar en las elecciones de noviembre frente al republicano Bruce Blakeman.

Qué se vota en las elecciones primarias de Nueva York

El 23 de junio los neoyorquinos definirán distintas internas demócratas y republicanas a nivel federal, estatal y municipal de forma simultánea.

Cada partido decidirá que candidatos competirán en las elecciones generales de noviembre MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con el sitio oficial de NYC Votes, el electorado elegirá representantes para los siguientes cargos públicos en el estado:

Contralor estatal

Senado estatal

Asamblea Estatal

Cámara de Representantes de Estados Unidos

Además, se elegirán los aspirantes al Ayuntamiento a nivel municipal. En este caso, se trata de elecciones específicas para quienes viven en el Distrito 3.

Calendario oficial y requisitos para las elecciones primarias en Nueva York

La votación anticipada para las elecciones primarias neoyorquinas comenzará el 13 de junio. Según un calendario oficial del gobierno estatal, los ciudadanos habilitados contarán con tiempo para ejercer su derecho hasta el 21 de junio.

En la Gran Manzana, solo los ciudadanos inscritos en una fuerza política tienen el derecho a participar en la contienda de su partido. La Junta Electoral del Condado recibirá las solicitudes de inscripción de nuevos votantes hasta el 13 de junio.

Esta fecha límite rige para las solicitudes de registro enviadas por correo postal o mediante el portal web oficial. En caso de completar el registro de forma presencial, el plazo final vencerá el 22 de junio.

Qué se vota en las elecciones primarias de Nueva York Richard Drew - AP

Por qué Hochul ya tiene asegurado su lugar en las elecciones de noviembre

Las autoridades electorales cancelaron las elecciones primarias destinadas a los cargos de gobernador y vicegobernador del estado por falta de candidaturas. Según Ballotpedia, la fecha límite para presentar estas postulaciones venció de forma definitiva el pasado 6 de abril.

De esta manera, Hochul avanzó de forma directa a la contienda definitiva de noviembre tras esta anulación. La mandataria competirá con Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano respaldado por Donald Trump.

Las críticas de Blakeman a la gestión de Hochul de cara a las elecciones en Nueva York

La lista para los comicios generales también incluye al candidato Larry Sharpe y a la postulante Amy Taylor por el Partido de las Familias Trabajadoras. Jean Anglade participará bajo una plataforma de carácter independiente.

Plazos de solicitud y envío del voto por correo para las primarias en Nueva York

El electorado cuenta con directivas para usar las boletas anticipadas por correo. En estos casos, el sistema estatal exige que se entreguen las solicitudes antes del 13 de junio.

El envío de los sufragios requiere el matasellos postal o la entrega en mano previa al 23 de junio. En esa línea, el escrutinio oficial admitirá las boletas enviadas por correo que arriben a las dependencias electorales hasta el 30 de junio.

La institución electoral dispone de la plataforma digital oficial para resolver dudas adicionales sobre el proceso. Las autoridades sugieren consultar los canales institucionales para verificar el estatus del registro partidario individual.