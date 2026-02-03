Elecciones en Nueva York 2026: quién va ganando las encuestas por la gobernación y por qué Kathy Hochul lo celebra

Las elecciones para gobernador de Nueva York se llevarán a cabo en noviembre de 2026. En este contexto, las últimas encuestas marcan un escenario que explica tanto el optimismo dentro del oficialismo como las dificultades de la oposición. A diez meses de los comicios estatales, la gobernadora Kathy Hochul lidera con comodidad los sondeos.

Ventaja de Hochul en la carrera por la gobernación de Nueva York, según las encuestas

El dato central del sondeo de Siena College es el liderazgo contundente de Hochul en un hipotético mano a mano frente al principal aspirante republicano, Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau.

En una nueva encuesta de Siena College, Kathy Hochul obtuvo el 54% de las preferecinas, por sobre el 28% de Bruce Blakeman AP/ Sitio web de campaña Bruce Blakeman

Según la encuesta, la gobernadora obtendría el 54% de intención de voto frente al 28% de Blakeman, una diferencia de 26 puntos que incrementó desde diciembre 2025, cuando la distancia era de 50% a 25%.

Este margen holgado se repite en todos los rincones del estado y en la mayoría de los segmentos del electorado, un elemento clave en un territorio tan diverso como Nueva York.

El propio director de encuestas de Siena, Steven Greenberg, subrayó que, a esta altura del calendario electoral, Blakeman enfrenta un desafío mayúsculo: aún es poco conocido por tres de cada cinco votantes.

Esa falta de reconocimiento se refleja no solo en la intención de voto, sino también en su imagen pública, que aún se mantiene en niveles muy bajos en comparación con la de la gobernadora.

La fortaleza de Hochul dentro del Partido Demócrata, según las encuestas

La fortaleza de Hochul no se limita al enfrentamiento con los republicanos. Dentro de su propio partido, la gobernadora muestra un dominio casi absoluto. Entre los votantes demócratas registrados, aventaja al vicegobernador Antonio Delgado por 64% a 11%, una brecha que se amplió de manera significativa desde diciembre 2025, cuando la relación era de 56% a 13%.

Kathy Hochul tiene más del 60% de apoyo dentro del partido Demócrata X/@GovKathyHochul

De acuerdo con Siena, Hochul supera el 60% de apoyo demócrata en todas las regiones del estado. Asimismo, concentra el respaldo del 68% de los votantes que se definen como liberales y del 65% de los moderados.

Greenberg explicó que esta ventaja interna es incluso más sólida que la que Blakeman logra entre los republicanos, donde lidera por 69% a 15%. En términos comparativos, Hochul no solo unifica a su base, sino que también muestra mayor capacidad para atraer a los independientes, un grupo clave en elecciones estatales: entre ellos, la gobernadora lidera 41% a 34%.

Hochul celebra su imagen positiva en Nueva York

Más allá de la intención de voto, hay un número que se convirtió en el centro de la celebración dentro del entorno de la gobernadora. Hochul alcanzó una imagen favorable del 49%, frente a un 40% de opinión negativa.

Por primera vez en los últimos años de encuestas de Siena, Hochul alcanzó una imagen favorable del 49% Archivo

Aunque puede parecer un margen modesto, se trata de un récord personal: es la primera vez, en cuatro años y medio como gobernadora, que llega al 49% de favorabilidad en una encuesta de Siena. En diciembre, su imagen positiva era de 43%, lo que implica una mejora neta de siete puntos en apenas un mes.

“Un 49-40% no suele ser un número para alardear, pero para Hochul es significativo”, enfatizó Greenberg. El motivo es que, aunque los independientes y la mayoría de los republicanos aún la perciben de manera desfavorable, entre los demócratas su imagen positiva trepó a 69%, con solo un 20% de rechazo. Ese el mejor registro entre votantes de su partido en los últimos tres años.