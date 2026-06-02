Elecciones 2026: el elegido de Trump en Nueva York que amenaza el poder de Hochul y busca la gobernación

La carrera por las elecciones a la gobernación de Nueva York 2026 ya empezó a definirse rumbo a las primarias del 23 de junio y, posteriormente, a las generales del 3 de noviembre. Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, se perfila como uno de los principales candidatos republicanos que busca enfrentar a la actual gobernadora demócrata Kathy Hochul en un estado dominado por ese partido desde hace años. Donald Trump lo destacó como una figura clave para el partido y reforzó su respaldo de cara a la contienda.

El respaldo de Trump y el giro republicano en Nueva York

Trump ya había apoyado a Blakeman meses antes, tras la salida de Elise Stefanik de la carrera, y volvió a mencionarlo ante simpatizantes republicanos en Rockland, muchos de ellos identificados con el movimiento MAGA.

meses antes, tras la salida de Elise Stefanik de la carrera, y volvió a mencionarlo ante simpatizantes republicanos en Rockland, muchos de ellos identificados con el movimiento MAGA. Según Newsday, el presidente lo presentó como una figura clave para los republicanos en Nueva York y lo vinculó a la estrategia del partido para recuperar terreno en los suburbios.

y lo vinculó a la estrategia del partido para recuperar terreno en los suburbios. Durante el acto, Trump cuestionó la economía del estado, la inseguridad y la salida de empresas y familias hacia estados con menos impuestos, y aseguró que “Bruce lo detendrá” al elogiar su agenda.

El apoyo de Trump a Bruce Blakeman Truth Social @realDonaldTrump

¿Quién es Bruce Blakeman y qué ofrece su campaña?

Blakeman, de 70 años, es actual ejecutivo del condado de Nassau , cargo para el que fue electo en dos oportunidades, incluida una reelección en 2025 con una diferencia de 12 puntos, según destaca en su sitio de campaña.

, cargo para el que fue electo en dos oportunidades, incluida una reelección en 2025 con una diferencia de 12 puntos, según destaca en su sitio de campaña. Fue comisionado de la Autoridad Portuaria durante los atentados del 11 de septiembre y ha señalado que esa experiencia, sumada a la muerte de su sobrino Tommy Jergens ese día, marcó su visión sobre liderazgo y seguridad.

durante los atentados del 11 de septiembre y ha señalado que esa experiencia, sumada a la muerte de su sobrino Tommy Jergens ese día, marcó su visión sobre liderazgo y seguridad. En Nassau, reivindica haber frenado un aumento impositivo proyectado por 150 millones de dólares y haber contratado más de 600 nuevos oficiales de policía y agentes penitenciarios, lo que presenta como prueba de su capacidad para “construir el condado más seguro de América”.

Bruce Blakeman centra su campaña en demostrar su experiencia en Nassau y contrastar sus políticas con las de Kathy Hochul blakemanfornewyork.com

Impuestos, costo de vida y seguridad, el eje para 2026

En sus discursos y en su sitio de campaña, Blakeman promete recortes de impuestos para la clase media, reducción de tarifas eléctricas y medidas más duras contra el crimen, además de cambios en las leyes de fianza y en la normativa “Raise the Age”.

para la clase media, eléctricas y medidas más duras contra el crimen, además de de fianza y en la normativa “Raise the Age”. “Estamos luchando por el trabajador estadounidense” y “hacer que Nueva York vuelva a ser asequible” son mensajes que repite en actos y redes sociales, apuntando al impacto del costo de vida en familias suburbanas de Long Island y el valle del Hudson.

son mensajes que repite en actos y redes sociales, apuntando al impacto del costo de vida en familias suburbanas de Long Island y el valle del Hudson. El candidato también cuestiona el gasto estatal en programas para inmigrantes y el funcionamiento de Medicaid, y propone redirigir fondos hacia infraestructura, escuelas, hospitales y alivio fiscal para residentes y veteranos.

Bruce Blakeman se opone a beneficiar a los migrantes con el dinero de los impuestos de los neoyorquinos y propone destinarlo a escuelas y alivio fiscal Freepick

La apuesta republicana frente a Hochul

Aunque Nueva York sigue siendo un estado mayoritariamente demócrata, los republicanos buscan crecer en áreas suburbanas donde preocupan los impuestos, el costo de vida y la seguridad, temas que PBS ha señalado como centrales para muchos votantes.

donde preocupan los impuestos, el costo de vida y la seguridad, temas que PBS ha señalado como centrales para muchos votantes. En esos distritos persiste además el debate por el límite federal a las deducciones SALT , que impacta en contribuyentes de ingresos medios y altos y alimenta el malestar con la carga impositiva.

, que impacta en contribuyentes de ingresos medios y altos y alimenta el malestar con la carga impositiva. Hochul anunció en 2024 que buscaría la reelección y en febrero consolidó su fórmula junto a Adrienne Adams, con el respaldo del Partido Demócrata estatal, mientras figuras como Blakeman se posicionan para capitalizar el descontento fiscal y la agenda de orden público.

Para tener en cuenta

El escenario que se abre hacia noviembre de 2026 en Nueva York tiene implicaciones directas para votantes latinos, especialmente en suburbios como Long Island y el valle del Hudson, donde pesan el costo de la vivienda, los impuestos locales y la seguridad en el día a día.

La agenda de Blakeman incluye recortes de impuestos para la clase media, cambios en las leyes de fianza y cuestionamientos al gasto estatal en programas de inmigración, puntos que pueden incidir tanto en el bolsillo como en la percepción de acceso a servicios y protección para comunidades de ingresos medios.

Ante una contienda marcada por el contraste entre el statu quo demócrata y una plataforma republicana centrada en orden público y alivio fiscal, será clave que los electores latinos evalúen cómo estas propuestas afectan su bolsillo, su seguridad y sus posibilidades de permanecer en sus barrios sin verse obligados a migrar hacia estados o zonas más asequibles.