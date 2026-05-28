El aliado de Trump que avanza en Nueva York y busca enfrentar a Hochul en las elecciones 2026

La carrera por la gobernación de Nueva York ya empezó a moverse de cara a las elecciones del 3 de noviembre de 2026. Bruce Blakeman, actual ejecutivo del condado de Nassau, aparece como uno de los dirigentes republicanos que buscan enfrentar a la gobernadora Kathy Hochul, en un estado donde los demócratas mantienen el control político desde hace años.

Bruce Blakeman recibió el respaldo de Trump en un acto en Rockland

El presidente Donald Trump ya había respaldado a Blakeman meses antes, tras la salida de Elise Stefanik de la carrera. En el acto de Rockland Community College, volvió a mencionarlo ante seguidores republicanos. Según reportó Newsday, lo presentó como una figura clave para el partido en Nueva York.

El encuentro reunió a simpatizantes republicanos de distintos puntos del estado, muchos de ellos con gorras y banderas vinculadas al movimiento MAGA.

Durante el acto, Trump volvió a cuestionar la situación económica y la seguridad en Nueva York. También habló sobre la salida de empresas y familias hacia otros estados con menores impuestos y costos de vida más bajos.

“Bruce lo detendrá”, afirmó el mandatario al referirse a Blakeman. Trump también aprovechó el evento para respaldar al congresista republicano Mike Lawler, que busca la reelección en el distrito 17 y es otra de las figuras que el partido intenta fortalecer en los suburbios de Nueva York.

Blakeman junto a Donald Trump, quien le dio su apoyo para la gobernación en Nueva York Agencia AP

Bruce Blakeman centra su campaña en impuestos y seguridad

Blakeman enfocó buena parte de su discurso en el costo de vida, los impuestos y la seguridad pública, tres temas que aparecen con frecuencia en la agenda republicana estatal.

“Estamos luchando por el trabajador estadounidense”, sostuvo durante el acto. En publicaciones difundidas en redes sociales, el dirigente prometió reducir el costo de los servicios públicos y aseguró que quiere “hacer que Nueva York vuelva a ser asequible”.

También suele usar su gestión como uno de los principales argumentos de campaña. “En Nassau demostré que es posible. Reduje 150 millones de dólares en impuestos. Construí el condado más seguro de América”, escribió en X.

Blakeman señaló que su trabajo en Nueva York continuará con su gobernación @NassauExec

Entre sus propuestas aparecen:

Recortes de impuestos para la clase media

Cambios en las leyes de fianza

Reducción de tarifas eléctricas

Medidas más duras contra el crimen

El dirigente republicano también puso el foco en la situación económica de las familias suburbanas y en el impacto de los impuestos locales en zonas como Long Island.

Bruce Blakeman busca competir contra Kathy Hochul en Nueva York

Aunque Nueva York es un estado mayoritariamente demócrata, los republicanos buscan crecer en zonas suburbanas como Long Island y el valle del Hudson.

PBS señaló en distintas coberturas que temas como impuestos, costo de vida y seguridad aparecen entre las principales preocupaciones de muchos votantes en esas regiones.

En esos distritos también sigue presente el debate por el límite federal a las deducciones SALT, una discusión que afecta especialmente a propietarios y contribuyentes de ingresos medios y altos.

Bruce Blakeman confirmó su candidatura a gobernador de Nueva York en las elecciones de 2026 Sitio web de campaña Bruce Blakeman

Durante el acto en Rockland, tanto Trump como Blakeman hicieron foco en esos temas y los vincularon con la campaña republicana para las elecciones estatales de noviembre.

Hochul anunció desde julio de 2024 que buscaría la reelección como gobernadora de Nueva York en 2026. La campaña tomó mayor forma en febrero pasado, cuando eligió a Adrienne Adams como compañera de fórmula y luego obtuvo el respaldo del Partido Demócrata estatal.

Por su parte, distintos dirigentes republicanos ya empezaron a posicionarse de cara a la elección de 2026.