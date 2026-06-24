¿Adiós, Kathy Hochul? Por qué Mamdani es el gran ganador de las elecciones primarias de Nueva York

Las elecciones primarias del 23 de junio en Nueva York dejaron un panorama político para analizar a partir de los resultados. Mientras la gobernadora Kathy Hochul avanzó sin oposición interna hacia las elecciones generales de noviembre, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, exhibió su creciente influencia dentro del Partido Demócrata, gracias al triunfo de varios candidatos respaldados por su espacio.

Qué significa para Hochul el avance de Mamdani

Según los resultados actualizados por Associated Press durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Avila Chevalier obtuvieron la nominación demócrata en sus respectivas contiendas para la Cámara de Representantes de EE.UU. Los tres habían recibido el apoyo público de Mamdani durante la campaña.

De acuerdo con CNN, aunque Hochul no enfrentó rivales en las primarias y mantiene el control institucional del Partido Demócrata de Nueva York, los datos representan un triunfo para Mamdani y su postura ideológica dentro del Partido Demócrata.

Analistas del medio señalaron que las victorias de candidatos alineados con Mamdani consolidan al alcalde como una de las figuras con mayor peso dentro de la política demócrata de Nueva York. El medio destacó que los resultados evidencian el fortalecimiento de una corriente que desafía a parte de los dirigentes que hoy están a cargo en el espacio oficialista del estado.

Por el momento, no existe una candidatura impulsada por Mamdani para disputar la gobernación ni señales concretas de una interna contra Hochul. Sin embargo, el avance de dirigentes afines al alcalde podría aumentar la presión en temas como vivienda, transporte, impuestos y políticas sociales, áreas en las que el mandatario municipal y la gobernadora no siempre están de acuerdo.

Los candidatos respaldados por Mamdani que ganaron las primarias

Una de las principales conclusiones de la jornada electoral fue la capacidad del alcalde para trasladar su capital político a otros candidatos. Entre los triunfos más destacados aparecen:

Brad Lander , ganador de la nominación demócrata en el Distrito 10.

, ganador de la nominación demócrata en el Distrito 10. Claire Valdez , vencedora en el Distrito 7.

, vencedora en el Distrito 7. Darializa Avila Chevalier, quien obtuvo la nominación en el Distrito 13.

El candidato congresional demócrata Brad Lander con el alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani, en Nueva York Ryan Murphy - FR172324 AP

CNN describió estos resultados como un “triplete” de Mamdani y destacó que los tres candidatos lograron imponerse tras recibir el respaldo del alcalde.

El medio también señaló que estas victorias generaron incomodidad en algunos sectores tradicionales del partido, incluidos dirigentes que habían respaldado a Mamdani en el pasado y que ahora observan con preocupación el crecimiento de su influencia.

Tensiones dentro del Partido Demócrata por el resultado de los candidatos de Mamdani

De acuerdo con CNN, los resultados marcaron aún más las diferencias entre el ala progresista y parte de la dirigencia histórica del Partido Demócrata. La cobertura destacó cuestionamientos de figuras como Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y la fiscal general Letitia James.

Los nombres mencionados expresaron reparos sobre algunas de las candidaturas respaldadas por Mamdani o sobre la estrategia política impulsada por el alcalde.

Darializa Avila Chevalier es la candidata demócrata respaldada por Zohran Mamdani para ser la futura congresista Instagram @darializaforny

Al mismo tiempo, aliados del mandatario municipal interpretaron la jornada como una demostración de que su proyecto político logró expandirse más allá de la alcaldía. Analistas consideran que Mamdani comenzó a construir una base de apoyo propia dentro del partido.