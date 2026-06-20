Vivió en Venezuela: Darializa Avila Chevalier, la candidata de Mamdani en las elecciones en Nueva York

Nueva York se prepara para las elecciones primarias del 23 de junio y una de las contiendas más destacadas es la del Distrito 13 de la Cámara de Representantes, que abarca sectores del norte de Manhattan y el Bronx. La disputa enfrenta al actual congresista Adriano Espaillat, que busca la reelección, con Darializa Avila Chevalier, dirigente de 32 años que vivió en Venezuela y es respaldada por el alcalde Zohran Mamdani.

Darializa Avila Chevalier, la candidata que Mamdani apoya en las elecciones

Avila Chevalier es hija de inmigrantes dominicanos y pasó parte de su infancia en Venezuela. Según la asociación Justice Democrats, es integrante del sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés) y graduada de la Universidad de Columbia.

Actualmente trabaja como investigadora en una oficina de defensa de derechos en Harlem, donde asiste a residentes de Nueva York en cuestiones legales. Además, desarrolló una trayectoria vinculada al trabajo comunitario en Manhattan.

Su candidatura recibió un fuerte impulso con el respaldo del alcalde Mamdani, referente del Partido Demócrata. De acuerdo con ABC7, el apoyo incluyó la difusión de un anuncio televisivo durante las Finales de la NBA.

Mamdani presentó a Avila Chevalier como una candidata comprometida con enfrentar el poder de las corporaciones y los problemas de acceso a la vivienda. “Creo que sería una defensora extraordinaria para ese distrito y para la ciudad en su conjunto”, afirmó el alcalde.

Controversia por los mensajes de Avila Chevalier en las redes sociales

La campaña por el Distrito 13 de Nueva York sumó una controversia tras un informe de CNN sobre algunas publicaciones antiguas de Avila Chevalier en redes sociales. Según el reporte, la candidata eliminó una cuenta en X que contenía miles de mensajes críticos hacia figuras del Partido Demócrata, incluidos comentarios contra el expresidente Joe Biden y la exvicepresidenta Kamala Harris.

De acuerdo con la investigación, la cuenta también expresaba apoyo a propuestas como la eliminación de la policía, las cárceles y las fronteras. Durante un debate realizado la semana pasada, Avila Chevalier se disculpó por el lenguaje utilizado en aquellas publicaciones y aseguró que ya no reflejan sus posiciones actuales.

Las publicaciones de Avila Chevalier, la candidata apoyada por Mamdani en Nueva York, la dejaron en el centro de la polémica Instagram @darializaforny

“Lamento profundamente esos tuits y estoy enfocada en convertirme en la congresista que mi comunidad merece”, afirmó la candidata, según el medio.

Su rival, Espaillat, cuestionó la situación y sostuvo que ese tipo de declaraciones son incompatibles con la responsabilidad que exige un cargo en el Congreso. “Las palabras importan”, señaló.

Tras las elecciones primarias del 23 de junio, la contienda en Nueva York continúa con las generales del 3 de noviembre.

Durante su campaña en Nueva York: Avila Chevalier propuso eliminar el ICE

La campaña de Avila Chevalier incluye propuestas de reformas profundas en áreas como la vivienda, los servicios públicos, la salud y la inmigración.

En materia migratoria, la candidata propone poner fin a las deportaciones y su agenda también incluye la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Darializa Avila Chevalier se opone a las deportaciones Instagram @darializaforny

Según CNN, aunque cuenta con menos recursos que Espaillat, Avila Chevalier logró superarlo en recaudación de fondos en algunos períodos de la campaña gracias al respaldo de Justice Democrats.