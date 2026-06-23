Elecciones primarias en Nueva York: el distrito donde compiten un nieto de JFK, un exrepublicano y un candidato enfocado en IA

Los votantes demócratas de Nueva York acuden a las urnas este martes en las elecciones primarias. El Distrito 12 de Manhattan elegirá al candidato que buscará reemplazar al congresista Jerry Nadler. Entre los aspirantes aparecen un nieto de JFK, un exrepublicano convertido en crítico de Donald Trump y un legislador que puso a la inteligencia artificial (IA) en el centro de su campaña.

Las elecciones en Nueva York que definen el sucesor de Jerry Nadler

Según informó CBS News, la salida de Jerry Nadler, quien ocupó el cargo durante décadas, transformó al Distrito 12 en una de las disputas más observadas de EE.UU.

Nadler decidió respaldar a Micah Lasher, actual miembro de la Asamblea estatal y antiguo colaborador suyo. Además, este recibió el apoyo del exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg y de la gobernadora Kathy Hochul.

Sin embargo, la contienda está lejos de estar definida debido a la presencia de otros candidatos con perfiles muy diferentes. Los principales nombres son:

Micah Lasher , legislador estatal respaldado por Jerry Nadler, Michael Bloomberg y Kathy Hochul.

, legislador estatal respaldado por Jerry Nadler, Michael Bloomberg y Kathy Hochul. Alex Bores , asambleísta que centra gran parte de su campaña en la regulación de la inteligencia artificial.

, asambleísta que centra gran parte de su campaña en la regulación de la inteligencia artificial. George Conway , exrepublicano y crítico de Donald Trump.

, exrepublicano y crítico de Donald Trump. Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy y debutante en la política electoral.

Las encuestas independientes citadas por CBS muestran una competencia ajustada, con Lasher y Bores a la cabeza de algunas mediciones. No obstante, el bajo nivel de participación esperado mantiene la incertidumbre sobre el resultado final.

La campaña también se convirtió en una de las más costosas del ciclo electoral. Según datos citados por CBS News, la inversión publicitaria alcanzó los 26 millones de dólares.

Jack Schlossberg y el peso del legado de JFK en las elecciones de Nueva York

Según NPR, una de las figuras que más atención ha despertado es Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy y una personalidad cada vez más reconocida en redes sociales.

Con 33 años, el abogado y empresario intenta seguir un camino similar al de su abuelo, quien inició su carrera política en el Congreso hace casi ocho décadas.

Jack Schlossberg busca revitalizar la confianza en las instituciones públicas instagram.com/jackuno/

Su candidatura acumuló cobertura mediática favorable, respaldo de dirigentes demócratas como Nancy Pelosi y un alto nivel de reconocimiento público, aunque también quedó bajo escrutinio por su falta de experiencia en cargos electivos.

Schlossberg compite por un escaño que representa a Midtown Manhattan y a los barrios del Upper East Side y Upper West Side, una zona considerada una de las más acomodadas del país norteamericano y con una inclinación hacia el Partido Demócrata.

Durante una entrevista con NPR, el candidato explicó que su campaña se basa en la idea de recuperar la confianza en las instituciones. “Hay que volver a creer en algo”, afirmó, al sostener que la política continúa como una profesión noble en un momento de fuerte desencanto ciudadano.

El aspirante también aseguró que el Partido Demócrata atraviesa una etapa crítica y necesita renovarse para recuperar protagonismo a nivel nacional. “Tenemos que hacer las cosas de manera diferente porque se nos está acabando el tiempo”, señaló.

Micah Lasher, actual asambleísta, cuenta con el respaldo de figuras clave como Jerry Nadler, Michael Bloomberg y la gobernadora Kathy Hochul instagram.com/micahlasher

Inteligencia artificial y oposición a Trump: los otros protagonistas de Nueva York

Más allá de Schlossberg, la elección reúne perfiles particulares. Uno de ellos es Alex Bores, quien convirtió la regulación de la inteligencia artificial en una de sus principales banderas. Su campaña se enfoca en desarrollar reglas para supervisar el avance de esta tecnología y limitar posibles riesgos asociados a su implementación.

Otro candidato destacado es George Conway, un exrepublicano que se hizo conocido por sus fuertes críticas a Donald Trump. Este aseguró que, si llega al Congreso, solo permanecerá un mandato y concentrará sus esfuerzos en impulsar acciones contra el presidente republicano.

El ganador de la primaria demócrata competirá en las elecciones generales del martes 3 de noviembre, cuando Nueva York votará cargos federales, estatales y locales, incluidos representantes al Congreso.