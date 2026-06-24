Quién ganó las elecciones en Nueva York: los primeros resultados de las primarias 2026

El representante federal Tom Suozzi se impuso este martes en la primaria demócrata del Distrito 3 de Nueva York, que abarca sectores de los condados de Nassau, Queens y Suffolk, en Long Island. Con el 33% de los votos contabilizados, Suozzi obtenía el 76,2% frente al 23,4% de su rival, Danielle Welch, según la proyección de Associated Press difundida a las 22:07 horas.

El triunfo de Suozzi se da en una jornada en la que el foco político estuvo puesto en otros distritos de la ciudad, donde el alcalde Zohran Mamdani apostó su capital político respaldando a tres candidatos progresistas que desafiaban a legisladores demócratas en funciones.