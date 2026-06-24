Quién ganó las elecciones en Nueva York: los primeros resultados de las primarias 2026
Los ciudadanos eligieron entre candidatos para la Cámara de Representantes, contralor estatal, asambleístas, puestos municipales, entre otros
Este 23 de junio, Nueva York celebró elecciones primarias para elegir a los postulantes que compiten en los comicios generales del 3 de noviembre para cargos públicos y representantes estatales. Los centros de votación permanecieron abiertos entre las 6 y las 21 horas (hora local) en todo el estado, con la participación exclusiva de ciudadanos registrados en los partidos Demócrata y Republicano.
Tom Suozzi retiene la nominación demócrata en el Distrito 3 de Nueva York
El representante federal Tom Suozzi se impuso este martes en la primaria demócrata del Distrito 3 de Nueva York, que abarca sectores de los condados de Nassau, Queens y Suffolk, en Long Island. Con el 33% de los votos contabilizados, Suozzi obtenía el 76,2% frente al 23,4% de su rival, Danielle Welch, según la proyección de Associated Press difundida a las 22:07 horas.
El triunfo de Suozzi se da en una jornada en la que el foco político estuvo puesto en otros distritos de la ciudad, donde el alcalde Zohran Mamdani apostó su capital político respaldando a tres candidatos progresistas que desafiaban a legisladores demócratas en funciones.
Los respaldos que enfrentan a Ocasio-Cortez y Mamdani para las primarias
Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Estados Unidos por el Distrito 14 de Nueva York y el alcalde Zohran Mamdani eligieron caminos distintos en sus respaldos para las elecciones primarias. El mandatario impulsó a tres candidatos que desafían a la conducción actual demócrata en la Cámara de Representantes, mientras que Ocasio-Cortez mostró un perfil más cauto.
Los analistas señalan que la representante busca una estructura nacional, mientras el alcalde consolida su poder dentro de la ciudad. Los comicios del martes 23 de junio definen las candidaturas definitivas para las elecciones generales del 3 de noviembre.
Mamdani invitó a los neoyorquinos a votar: “Las urnas están abiertas”
Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció la apertura de las urnas en Nueva York hasta las 21 hs (hora local) mediante una publicación en redes sociales. En el mensaje, el mandatario demócrata facilitó un enlace oficial para que los ciudadanos localicen sus respectivos centros de votación en la jornada electoral.
A su vez, la publicación incluyó un afiche con el lema “Vote the Slate” (en español, “vota la lista” para promover diversas candidaturas en las elecciones primarias. La propaganda electoral impulsó los nombres de los candidatos Claire Valdez, Darializa Avila Chevalier, Brad Lander, Aber Kawas, Samantha Kattan, Illapa Sairitupac, Eli Northrup y Brian Romero.
Elecciones primarias en Nueva York: la gobernadora Kathy Hochul ya votó
Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció en sus redes sociales que ya emitió su voto para las elecciones primarias del estado. Lo hizo a través de un breve video en el que instó a los ciudadanos a ejercer su derecho antes de que cierren los centros de votación.
“Acabo de emitir mi voto en las elecciones primarias de este año. Asegúrate de dirigirte a tu lugar de votación y ejercer tu derecho”, escribió Hochul en su cuenta de X. La mandataria demócrata explicó que las personas pueden encontrar su centro de votación más cercano en una plataforma creada con ese fin.
Zohran Mamdani ya emitió su voto en las elecciones primarias de Nueva York
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ya emitió su voto para las elecciones primarias del estado. Según Spectrum News, lo hizo el sábado 20 de junio durante el período de votación anticipada y acudió a las urnas dispuestas en el Museo Metropolitano de Arte.
De hecho, en esa jornada participaron un total de 172.743 personas en la ciudad neoyorquina. Manhattan lideró la participación con 67.369 votos emitidos y le siguieron Brooklyn con 54.277 y Queens con 33.143.
Elecciones primarias en Nueva York: a qué hora cierran los centros de votación
Los centros de votación en las elecciones primarias de Nueva York permanecerán abiertos hasta las 21 hs (hora local) en cada distrito, según Associated Press. Desde ese momento, comenzará el conteo de votos para conocer a los ganadores.
Cabe destacar que la Gran Manzana utiliza un sistema de primarias cerradas, por lo que los votantes solo pueden participar en la elección del partido con el que están registrados. Esto significa que los electores independientes no pueden sufragar en las internas partidarias.
Por qué Bruce Blakeman no forma parte de las elecciones primarias en Nueva York
El republicano Bruce Blakeman no forma parte de la boleta electoral en estas elecciones primarias de Nueva York. De esta manera, en representación del Partido Republicano, enfrentará directamente a Kathy Hochul en las elecciones generales del 3 de noviembre para disputar el cargo de gobernador.
Su ausencia se debe al mismo motivo que la de Hochul. Por falta de competencia interna, las primarias republicanas para gobernador fueron canceladas, y Blakeman avanzó directamente a la contienda general.
Primarias en Nueva York: por qué la gobernadora Kathy Hochul no está en la boleta
La gobernadora demócrata Kathy Hochul no participará en estas elecciones primarias de Nueva York. Las autoridades electorales del estado excluyeron de la jornada las categorías de gobernador, vicegobernador y fiscal general.
Esta decisión se debe a que no hubo competencia interna dentro de los partidos involucrados para dichos cargos. Por lo tanto, estas candidaturas avanzaron de forma directa a los comicios generales del 3 de noviembre.
Quién es Darializa Avila Chevalier, la candidata respaldada por Mamdani para las primarias
Las primarias demócratas para la Cámara de Representantes en Nueva York concentran gran parte de la atención política actual. En ese marco, si bien se desarrollarán contiendas que abarcan del Distrito 1 al 28, destaca la disputa en el Distrito 13 de la ciudad de Nueva York.
Esa zona se definirá entre el congresista Adriano Espaillat, quien busca la reelección, y Darializa Avila Chevalier, respaldada públicamente por Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York.
Chevalier es hija de inmigrantes dominicanos y pasó parte de su infancia en Venezuela. De acuerdo con la asociación Justice Democrats, forma parte del sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés) y es graduada de la Universidad de Columbia.
Qué se vota en las primarias de Nueva York
La boleta varía según el distrito y la afiliación partidaria de cada elector. De acuerdo con la información oficial de la Junta Electoral del estado, los cargos sometidos a votación incluyen:
- Contralor estatal
- Legisladores de la Cámara de Representantes de EE.UU.
- Integrantes del Senado estatal
- Miembros de la Asamblea
- Cargos municipales y judiciales, como los del Concejo Municipal del Distrito 3 y la Corte Civil de Queens y Kings
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