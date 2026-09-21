Al Pacino, 86 años: su plato favorito es napolitano y lleva espaguetis, aceite de oliva, ajo y pimiento rojo

Al Pacino tiene 86 años y una extensa trayectoria en Hollywood, pero sus gustos a la hora de comer son sencillos. Según contó, su plato favorito es el spaghetti aglio e olio, una receta italiana de origen napolitano que combina espaguetis, aceite de oliva, ajo y pimiento rojo.

El plato favorito de Al Pacino es una pasta napolitana

Según reveló Parade en un artículo publicado en abril de 2025, el actor, hijo de inmigrantes italianos, suele elegir este plato y llegó a pedirlo en restaurantes aunque no figurara en la carta.

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La receta se caracteriza por utilizar pocos ingredientes y por no depender de una salsa elaborada. El aceite de oliva funciona como base, mientras que el ajo aporta sabor y el pimiento rojo suma el toque picante.

Algunas versiones también incorporan perejil, mientras que otras terminan con queso parmesano o Parmigiano Reggiano. El plato forma parte de una tradición culinaria asociada con el sur de Italia y, en particular, con Nápoles.

De acuerdo con Parade, su sencillez también permite prepararlo con ingredientes habituales de una cocina doméstica, lo que ayudó a convertirlo en una de las recetas de pasta más conocidas de la gastronomía italiana.

Al Pacino tiene un plato de spaghetti aglio e olio con su nombre

Parade recuperó el testimonio de Daniel Bellino Zwicke, quien contó en su libro Positano the Amalfi Coast Cookbook: Travel Guide que, cuando trabajaba como director de vinos en el restaurante Barbetta de Nueva York, Al Pacino solía pedir este plato.

Daniel Bellino Zwicke reveló este secreto de Al Pacino en su libro Positano the Amalfi Coast Cookbook: Travel Guide Amazon

El restaurante, ubicado en Manhattan y especializado en cocina italiana, fue durante años uno de los lugares vinculados con esa anécdota, según Parade.

La historia también quedó vinculada con Serafina, una cadena de restaurantes italianos de Nueva York. En 2015, el establecimiento publicó en X una referencia al actor y a una preparación bautizada “Spaghetti Aglio & Olio Al Pacino”.

Actualmente, distintas sucursales de Serafina mantienen ese plato en sus cartas. La receta incluye aceite de oliva extra virgen, pimiento rojo, ajo y Parmigiano Reggiano.

Cómo se prepara el spaghetti aglio e olio, el plato favorito de Al Pacino

Para preparar esta receta de pasta, se cocinan los espaguetis y, mientras tanto, se saltea el ajo en una sartén con aceite de oliva. Luego se incorpora el pimiento rojo y se cocina hasta que el ajo comienza a dorarse.

El plato de Al Pacino en Serafina Restaurant Serafina Restaurant

Una vez cocida la pasta, se reserva una pequeña cantidad del agua de cocción y se incorporan los espaguetis a la sartén. El líquido ayuda a integrar el aceite con la pasta y formar una salsa ligera.

El momento de incorporar el agua es importante porque permite que los ingredientes se mezclen mejor y que el aceite se adhiera a la pasta. La receta no requiere una preparación compleja, pero sí prestar atención al punto del ajo para evitar que se queme y aporte un sabor amargo.

Según la versión elegida, se puede terminar con perejil picado y queso parmesano. En el caso de la preparación que ofrece Serafina bajo el nombre asociado con Pacino, se utiliza Parmigiano Reggiano.