El icónico restaurante de Nueva York que se convirtió en un éxito tras la serie de JFK Jr. y Carolyn Bessette

Un antiguo restaurante en East Village, en Nueva York, se convirtió en un éxito reciente tras el estreno de la serie Love Story, que retrata el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, ya que aparece como el lugar donde tuvieron su primera cita.

Cómo es Panna II Garden, el restaurante que se volvió un éxito por la serie de JFK Jr. y Carolyn Bessette

Las reservaciones en el restaurante indio Panna II Garden registraron un repunte de 40% el fin de semana posterior al estreno de Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette, producción de Hulu y FX, según reportó el New York Post.

A raíz de la serie "Love Story" sobre JFK Jr. y Carolyn Bessette, Panna II se volvió viral (IG pannaiinyc)

“Hemos recibido a muchas parejas. Mucha gente se toma una foto en la cabina y la publica en redes sociales”, declaró Bashir Khan, propietario del restaurante. El auge comenzó luego de que la bioserie revelara que el sitio fue el escenario de la primera cita entre Kennedy Jr. y Bessette.

El local abrió en 1989 y actualmente tiene reservas completas por varias semanas. El dueño pensó inicialmente que el aumento respondía al Día de San Valentín, pero muchos clientes han señalado que visitan el lugar para recrear el ambiente romántico que muestra la serie.

Aunque el restaurante adaptó su espacio para la grabación de la producción, Khan aseguró que la pareja fue cliente frecuente durante la década de los 90, cuando ambos estaban en el punto más alto de su popularidad.

Además del aumento en las reservaciones, el restaurante ha experimentado una mayor presencia en redes sociales, donde influencers y creadores de contenido comparten fotografías bajo sus icónicas luces decorativas.

Este impulso digital ha permitido que nuevas generaciones descubran el lugar, más allá de su vínculo con la historia de la pareja.

Otros sitios que se volvieron populares por la serie de JFK Jr. y Bessette

Desde que Khan asumió la dirección en 2001, estima que las reservaciones han aumentado hasta un 70% en comparación con una semana regular tras el estreno del 12 de febrero de 2026. Sin embargo, no es el único negocio beneficiado por la serie.

JFK Jr. y Carolyn Bessette tuvieron su primera cita en el restaurante indio Panna II (IG pannaiinyc)

También la histórica farmacia C.O. Bigelow, ubicada en el West Village, ha visto un incremento en la venta de diademas de carey similares a las que popularizó Carolyn Bessette en los años 90.

Para Panna II, aparecer en producciones audiovisuales no es algo nuevo, ya que previamente fue escenario de series como Sex and the City y Daredevil. No obstante, el fenómeno actual ha superado expectativas, impulsado por la nostalgia y el interés renovado en la historia de la pareja.

El trágico romance y muerte de JFK Jr. y Carolyn Bessette

De acuerdo con Harper ‘s Bazaar, la relación entre Kennedy Jr. y Bessette estuvo marcada por la atención constante de la prensa. Se conocieron en 1992, cuando ella trabajaba para Calvin Klein y él se preparaba para lanzar su revista política George. Años después, iniciaron una relación que culminó en una boda secreta.

"Love Story: John Kennedy Jr. y Carolyn Bessette" presenta a Sarah Pidgeon como Carolyn y a Paul Anthony Kelly como John John

El 16 de julio de 1999, la pareja falleció en un accidente aéreo cuando la aeronave pilotada por Kennedy Jr. se estrelló en el océano Atlántico rumbo a Martha’s Vineyard.