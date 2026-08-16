Alcalde Mamdani: “Nueva York se niega a permanecer impasible mientras el gobierno federal abandona a los niños inmigrantes”

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, apuntó contra las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump en un discurso reciente en el que anunció una nueva financiación para otorgar servicios legales a menores de edad no acompañados. En ese sentido, sostuvo que la ciudad “se niega a permanecer impasible mientras el gobierno federal abandona a los niños inmigrantes”.

Qué dijo Mamdani de la asistencia legal para niños inmigrantes

A través de una conferencia de prensa celebrada el miércoles 12 de agosto, la gobernadora Kathy Hochul confirmó junto con el alcalde de Nueva York los nuevos esfuerzos para garantizar el acceso al servicio legal a niños migrantes que enfrentan procesos en tribunales de inmigración.

La medida surge como respuesta directa a la decisión de no renovar el contrato federal por parte de la administración Trump.

La medida anunciada por la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani busca garantizar el acceso al servicio legal a niños migrantes que enfrentan procesos en tribunales de inmigración de Nueva York Archivo

“Nueva York se niega a permanecer impasible mientras el gobierno federal abandona a los niños inmigrantes y los deja vulnerables a la explotación y la deportación”, expresó en primer lugar el alcalde Mamdani.

En esa línea, sostuvo que los líderes estatales y municipales “rechazan la crueldad que se observa y reafirman el compromiso de proteger a las comunidades inmigrantes que constituyen la columna vertebral de esta ciudad”.

Luego de enumerar las inversiones que realizó la Gran Manzana en servicios legales para inmigrantes, reafirmó el compromiso de las autoridades.

“No nos detendremos hasta que los valores sobre los que se fundó nuestra ciudad se sientan plenamente en los cinco distritos”, concluyó.

El discurso de Mamdani en Nueva York contra las políticas migratorias federales

Por su parte, la gobernadora expresó que “ningún niño en el estado debería enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores y apoyo legal”. Posteriormente, cuestionó al presidente por sus medidas recientes.

“Mientras la administración Trump se desentiende de estos niños, Nueva York está dando un paso al frente para ayudar a cerrar la brecha y garantizar su acceso continuo a los servicios que necesitan y merecen”, manifestó.

Cómo funciona la ayuda de US$7,25 millones de Nueva York para 1400 menores inmigrantes

La gobernadora Hochul anunció la asignación de 7,25 millones de dólares para proporcionar servicios legales a aproximadamente 1400 niños y jóvenes inmigrantes no acompañados en Nueva York que enfrentan procesos de deportación.

Esta medida busca cubrir el vacío dejado tras la expiración de un contrato federal el pasado 31 de julio.

El financiamiento, gestionado por la Oficina para Nuevos Americanos (ONA) a través de una coalición liderada por la Federación Hispana, busca evitar que los menores enfrenten el sistema judicial sin representación.

La administración estatal señaló que los niños no acompañados presentan una especial vulnerabilidad frente a la trata, el abuso y otras situaciones de riesgo.

Entre los beneficiarios se encuentran más de 250 niños que permanecen detenidos. Según la administración de Hochul, la falta de continuidad dejó a numerosos menores de edad en riesgo de atravesar procedimientos complejos sin una defensa legal sólida.

La financiación apunta a proporcionar servicios legales a aproximadamente 1400 niños y jóvenes inmigrantes no acompañados en Nueva York Freepik

“Todo neoyorquino merece un juicio justo y acceso a la justicia, y agradezco a la gobernadora Hochul por tomar la iniciativa de financiar estos servicios legales esenciales”, expresó al respecto Letitia James, fiscal general del estado.

Las nuevas leyes de Nueva York que limitan las operaciones de ICE y protegen a inmigrantes

Al margen de la nueva inversión de US$7,25 millones, la gobernadora Hochul destacó las recientes medidas que tomó el estado para brindar protección a los migrantes.

A principios de este año, promulgó un paquete de leyes que establece restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de la siguiente manera:

Prohibir que los gobiernos locales, la policía estatal y local, y los servicios penitenciarios estatales y locales celebren acuerdos 287(g) o alianzas similares con el gobierno federal que permitan que el personal y las instalaciones de las fuerzas del orden estatales y locales se utilicen para fines de control civil de la inmigración.

Prohibir que los funcionarios estatales, locales y federales usen mascarillas para cubrir su rostro al interactuar con el público.

Permitir a los neoyorquinos interponer demandas contra funcionarios de los gobiernos federal, estatal y local por la violación de sus derechos constitucionales.

Mantener a las autoridades de inmigración fuera de lugares sensibles, como hospitales o escuelas.

Garantizar que los estudiantes inmigrantes puedan acceder a la educación mediante la codificación del derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio.

Asimismo, destacó que el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2027 destinó cerca de US$87 millones a la ONA, lo que equivale a un incremento del 27% respecto del año anterior.