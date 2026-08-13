Deportaciones masivas: el plan oficial de Nueva York para apoyar a niños migrantes contra el ICE

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el miércoles 12 de agosto 7,25 millones de dólares en nueva financiación estatal para brindar servicios legales a aproximadamente 1400 niños y jóvenes migrantes no acompañados con procesos activos de remoción, incluidos más de 250 que permanecen detenidos. La medida busca cubrir el vacío generado por la finalización de un programa federal.

Nueva York ofrece asistencia legal a menores migrantes

De acuerdo con un comunicado del gobierno de Nueva York, los recursos serán administrados por la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York (ONA, por sus siglas en inglés) mediante contratos con una coalición de organizaciones de servicios legales encabezada por Hispanic Federation.

La financiación permitirá que los menores que anteriormente recibían asistencia a través del programa federal mantengan el acceso a abogados durante sus procedimientos migratorios. Entre los beneficiarios se encuentran más de 250 niños que permanecen detenidos.

La decisión estatal responde a la finalización, el 31 de julio, de un contrato federal que financiaba servicios legales para menores migrantes no acompañados. Según la administración de Hochul, la falta de continuidad dejó a numerosos niños en riesgo de atravesar procedimientos complejos sin representación.

“Ningún niño en nuestro estado debería enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores y apoyo legal a su lado”, afirmó Hochul en el anuncio oficial.

La funcionaria sostuvo además que los menores sin representación legal tienen mayores probabilidades de quedar expuestos a trata, abuso y situaciones de peligro, por lo que consideró necesario garantizar su acceso a asistencia jurídica.

Qué medidas impulsa Nueva York frente al ICE

La financiación se suma a otras medidas adoptadas por Nueva York para limitar la participación de autoridades estatales y locales en tareas de aplicación civil de las leyes migratorias federales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta de ley para limitar el accionar del ICE en el estado Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

La legislación aprobada por el estado prohíbe a gobiernos locales, fuerzas policiales estatales y municipales y organismos penitenciarios celebrar acuerdos 287(g) o convenios similares con el gobierno federal que permitan utilizar personal o instalaciones locales para tareas de control migratorio.

El paquete también contempla restricciones sobre determinadas actuaciones de las autoridades migratorias en lugares considerados sensibles y medidas relacionadas con la identificación de agentes federales. La administración estatal presentó estas iniciativas como una respuesta al aumento de los operativos migratorios impulsados por el gobierno de Donald Trump.

En abril, Hochul ya había presentado un conjunto de propuestas para proteger a los neoyorquinos frente a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), entre ellas medidas sobre escuelas, lugares sensibles y las interacciones entre agentes federales y empleados públicos.

Mamdani y James respaldan la asistencia para los menores

El anuncio fue realizado junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general estatal, Letitia James, quienes respaldaron la iniciativa durante el acto.

Mamdani destacó las políticas municipales destinadas a ampliar el acceso de los inmigrantes a representación legal, mientras que James defendió la necesidad de que los menores puedan contar con abogados durante sus procedimientos migratorios.

La respuesta de Mamdani a la amenaza sobre más agentes del ICE en Nueva York AP / ICE

La Oficina para Nuevos Americanos también mantiene una red de organizaciones comunitarias que brinda servicios de orientación, asistencia legal rápida, líneas de ayuda y capacitación sobre derechos para inmigrantes.

El presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2027 destinó cerca de US$87 millones a esa oficina, un incremento del 27% respecto del año anterior, según la administración de Hochul.

Durante la presentación, Hochul señaló que el estado no puede permitir que un niño tenga que defenderse solo ante un tribunal migratorio. “Estos niños tendrán la representación legal que necesitan”, afirmó.