Atención migrantes en Nueva York: cómo acceder a la línea directa de apoyo legal gratis en agosto 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió un mensaje dirigido a la comunidad tras una resolución judicial vinculada con el uso de máscaras por parte de agentes federales. Según el mandatario municipal, la ciudad mantiene habilitada una línea de orientación legal migratoria.

Línea legal para inmigrantes en Nueva York: teléfono, horarios y atención por el 311

“La seguridad pública no proviene de agentes armados enmascarados que se llevan a las personas de nuestras calles”, dijo Mamdani en su cuenta de X luego de conocer la reciente resolución judicial. “A los inmigrantes neoyorquinos: ustedes pertenecen a esta ciudad, y esta ciudad está con ustedes”, aseguró.

El mensaje del alcalde de Nueva York llega después de que un juez federal bloqueara parcialmente la ley estatal que buscaba prohibir que agentes del ICE actuaran con el rostro cubierto X @NYCMayor

En ese contexto, el funcionario recordó que los inmigrantes pueden solicitar orientación mediante la línea directa de apoyo legal de inmigración, un servicio administrado por la Oficina del Alcalde para Asuntos de los Inmigrantes (MOIA, por sus siglas en inglés). “Si necesita apoyo legal, nuestra línea es gratuita, confidencial y está disponible independientemente de su estatus migratorio”, indicó.

Mamdani invitó a comunicarse al 1-800-354-0365 para recibir información sobre las alternativas legales existentes y los programas financiados por la ciudad. Las personas interesadas pueden acceder también al marcar el número 311 y solicitar el servicio al decir “immigration legal”, para ser transferidos al área correspondiente.

Los horarios de atención son los siguientes:

Lunes y miércoles de 9 a 20 hs.

Martes, jueves y viernes de 9 a 18 hs.

Además, la línea estará disponible el sábado 29 de agosto, entre las 9 y las 17 hs.

El servicio ofrece atención en el idioma elegido por el usuario. Su función consiste en responder consultas sobre políticas migratorias, explicar qué recursos existen y orientar sobre dónde obtener asistencia jurídica financiada por la ciudad. No asigna citas legales ni proporciona representación inmediata.

El alcalde de Nueva York recomienda el uso de la línea directa de apoyo legal gratuito en medio del aumento de los operativos del ICE Fotomontaje generado con IA

Requisitos para recibir asistencia legal migratoria gratuita en Nueva York

Las personas pueden llamar sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, quienes busquen representación legal gratuita deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ciudad , entre ellos residir en Nueva York y ajustarse al criterio de ingresos del programa, fijado en el 200% del nivel federal de pobreza.

, entre ellos residir en Nueva York y ajustarse al criterio de ingresos del programa, fijado en el 200% del nivel federal de pobreza. Para consultas generales sobre otros programas municipales destinados a inmigrantes, también se encuentra disponible la línea de asuntos de los inmigrantes de la ciudad de Nueva York en el 212-788-7654 , de lunes a viernes entre las 9 y las 17 hs. Asimismo, las personas pueden enviar consultas por correo electrónico a askMOIA@cityhall.nyc.gov .

, de lunes a viernes entre las 9 y las 17 hs. Asimismo, las personas pueden enviar consultas por correo electrónico a . Estas vías permiten acceder a información sobre servicios municipales y programas de asistencia para residentes inmigrantes de la ciudad en un contexto marcado por el aumento de detenciones migratorias. Recientemente, un fallo judicial determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede continuar con sus operativos dentro del estado de Nueva York bajo las políticas federales.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Fallo sobre las máscaras del ICE en Nueva York: qué suspendió la jueza y qué ley mantuvo

El 3 de agosto, un tribunal federal emitió una medida cautelar que suspendió temporalmente la aplicación de dos leyes del estado de Nueva York dirigidas a agentes federales. Una prohibía el uso de coberturas faciales durante operativos y la otra exigía que los funcionarios llevaran identificación visible.

Según la resolución emitida por la jueza Mae D’Agostino, esas normas probablemente contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU. al imponer obligaciones a funcionarios federales mientras desempeñan tareas oficiales. El tribunal señaló que decisiones relacionadas con uniformes, identificación y equipamiento corresponden a las agencias federales y no a los estados.

La decisión rechazó suspender otra disposición del paquete legislativo estatal. Desde el 25 de agosto comenzará a aplicarse la denominada Ley de Terminación, que impide a organismos estatales y locales mantener o renovar acuerdos 287(g) para que organismos locales colaboren en la aplicación de las leyes civiles federales de inmigración, ya que el tribunal rechazó suspender esa disposición mientras continúa el proceso judicial.