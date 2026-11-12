Alcalde Mamdani, tras derrumbe de edificio en Brooklyn: “Estoy destrozado al saber que ocho neoyorquinos han muerto”

Ocho personas murieron y al menos 17 resultaron heridas, entre ellas tres bomberos, tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, informó el alcalde Zohran Mamdani el jueves 12 de noviembre en la red social X. El edificio se desplomó el miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 4 p. m., junto a una obra en excavación, y el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB, por su sigla en inglés) y las fuerzas del orden investigan la causa.

Qué se sabe del derrumbe y de las víctimas en Nueva York

Víctimas: Seis personas fueron halladas muertas en el lugar y dos fallecieron en un hospital, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por su sigla en inglés) a CBS News New York. Cuatro de los cuerpos recuperados el jueves por la mañana parecen corresponder a obreros de la construcción.

Seis personas fueron halladas muertas en el lugar y dos fallecieron en un hospital, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por su sigla en inglés) a CBS News New York. Cuatro de los cuerpos recuperados el jueves por la mañana parecen corresponder a obreros de la construcción. Edificio: Databa de 1930 y tenía cuatro apartamentos, de acuerdo con NBC News. Siete niños figuran entre los heridos.

Zohran Mamdani confirmó la muerte de ocho personas tras el derrumbe en Brooklyn X/@NYCMayor

¿Qué investigan las autoridades en la obra contigua?

El edificio, ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue, cayó sobre una excavación en el 2625 de Bedford Avenue. El DOB indicó que los desarrolladores del terreno tenían un permiso activo para excavación y cimientos, y emitió una orden total de paralización de obras mientras los investigadores determinan la causa.

Registros revisados por ENR muestran que el DOB otorgó permisos de movimiento de tierra y de apuntalamiento de la excavación el 9 de septiembre, con Townhouse Builders como contratista en ambos.

La excavación podía alcanzar 14 pies (unos 4,3 metros) de profundidad, y los investigadores no habían determinado si esos trabajos contribuyeron al derrumbe, indicó ENR.

Los equipos de emergencia rescatan a una persona tras el derrumbe de un edificio en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. Ryan Murphy - FR172324 AP

Los planos de un edificio de nueve pisos para el lote seguían sin aprobación, según ABC News. En abril, el DOB sancionó a un contratista de demolición por continuar trabajos pese a una orden de detención, y la infracción se resolvió en octubre con el pago de 10.000 dólares, informó CNN.

¿Dónde pueden recibir ayuda los afectados?

La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad y la Cruz Roja Americana abrieron un centro de recepción en la YMCA de Flatbush, en el 1401 de Flatbush Avenue.

A las 11 p. m. del miércoles, seis hogares, con 11 adultos y dos niños, se habían registrado para recibir asistencia de emergencia, informó la Cruz Roja.

El derrumbe, desde el cielo

Entre los fallecidos figura Jose Luis Caguana, de 26 años, inmigrante de Ecuador que llevaba unos seis años en Estados Unidos y trabajaba en la construcción para mantener a su familia, según su hermano, citado por NBC. Flatbush alberga una de las comunidades caribeñas más grandes y diversas del mundo.

La gobernadora Kathy Hochul escribió en X que su administración ofreció todo su apoyo mientras las autoridades investigan. Los bomberos indicaron que la operación de búsqueda podría extenderse por días y que la cifra de víctimas podía aumentar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.