Qué se sabe del colapso del edificio en Nueva York y qué dijo el alcalde Mamdani: “Fue un derrumbe devastador”

Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras el colapso de un edificio en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, según informó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El derrumbe ocurrió el miércoles 11 de noviembre de 2026, cerca de las 4 de la tarde, hora de Nueva York, sobre Flatbush Avenue. Los equipos de rescate seguían trabajando entre los escombros para encontrar a personas atrapadas, según informaron los bomberos.

Qué se sabe del derrumbe del edificio en Flatbush Avenue, Brooklyn

“Fue un derrumbe devastador”, declaró en rueda de prensa el alcalde Mamdani, quien también informó que dos vecinos perdieron la vida y que al menos 17 personas resultaron heridas, incluido un bombero .

. El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que sus dotaciones continuaban en el lugar con un importante operativo de rescate técnico para hallar a personas atrapadas entre los escombros.

El derrumbe, desde el cielo

Una mujer embarazada fue rescatada con vida y trasladada en camilla a una ambulancia cercana.

Inspectores del Departamento de Edificios evalúan la estabilidad estructural de los edificios vecinos.

Hasta el último reporte disponible no se conocían los motivos del colapso.

Qué dijo Mamdani sobre las víctimas del colapso en Brooklyn

Según CNN, el alcalde se declaró con el corazón roto durante una conferencia de prensa sobre el derrumbe.

En su publicación en X, dijo que su corazón está con las familias y los seres queridos de quienes murieron.

Deseó una recuperación completa y rápida a todos los heridos.

Mamdani afirmó que acudió al lugar junto con los bomberos y los equipos de emergencia.

Los equipos de emergencia rescatan a una persona tras el derrumbe de un edificio en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. Ryan Murphy - FR172324 AP

Calles cerradas y ayuda para los afectados por el derrumbe en Flatbush

Flatbush Avenue permanece cerrada entre Clarendon Road y Bedford Avenue, según el alcalde.

La Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad y la Cruz Roja abrieron un centro de recepción para residentes afectados o desplazados.

El centro funciona en la YMCA de Flatbush, en el 1401 de Flatbush Avenue.

Quien no logre comunicarse con una persona que podría haber sido afectada por el derrumbe debe llamar al 311.

La Policía de Nueva York pidió evitar la zona de las avenidas Bedford y Flatbush, y prever cierres y demoras en el tránsito.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó al menos dos muertos y 17 heridos, entre ellos un bombero, y las autoridades no habían informado hasta el último reporte la causa del derrumbe KENA BETANCUR - AFP

Para tener en cuenta tras el derrumbe del edificio en Nueva York