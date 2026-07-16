Alerta en Nueva York: Hochul advirtió que la mala calidad del aire pone en peligro a millones de personas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que gran parte del estado enfrenta condiciones de calidad del aire comprometidas a causa del humo generado por los incendios forestales en Canadá, sumado a un período de altas temperaturas. Frente a este escenario, los organismos estatales activaron una alerta sanitaria por la presencia de partículas finas en suspensión.

Alerta por humo en Nueva York: qué regiones tendrán niveles no saludables

El aviso fue emitido por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), que advirtieron que la concentración de partículas finas e inhalables puede representar un riesgo para la salud. Las autoridades indicaron que el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) alcanzará valores que, en distintas regiones, se ubicarán entre las categorías “No saludable” y “No saludable para grupos sensibles”.

La gobernadora Kathy Hochul advirtió a los neoyorquinos sobre la mala calidad del aire que afecta a todo el estado Facebook Governor Kathy Hochul

“Seguimos coordinando con los condados locales para monitorear la situación y distribuir mascarillas que ayuden a proteger a las poblaciones vulnerables”, dijo Hochul en un comunicado oficial. “Animo a todos los neoyorquinos a mantenerse informados sobre las últimas novedades y a tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismos, a sus vecinos y a sus seres queridos”, agregó.

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