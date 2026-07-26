Balancines gigantes que se iluminan y crean música: la instalación gratis en pleno Manhattan

Ubicada en Herald Square, en pleno centro de Manhattan, una iniciativa invita a los residentes de Nueva York a vivir una experiencia diferente. Se trata de una instalación de arte interactiva de acceso gratuito que cuenta con ocho balancines de gran tamaño que crean un espectáculo de luz y música.

Hasta cuándo estarán disponibles los balancines iluminados en Nueva York

34th Street Partnership es una organización privada sin fines de lucro que realiza diversos eventos y actividades en la ciudad de Nueva York. Para este verano, una de sus propuestas es Impulse, que estará disponible hasta el 21 de agosto.

La instalación de balancines Impulse fue creada inicialmente para el distrito artístico de Montreal Lateral Office

La instalación está disponible con acceso gratuito para todo el público. El acceso se brinda por orden de llegada, por lo que no es necesario realizar una reservación para subir y bajar en los grandes balancines que activan una combinación de colores brillantes y melodías.

Los balancines, ubicados en Broadway entre las calles 35 y 36, pueden visitarse de 9 a 21 hs. (hora local). La instalación tiene el objetivo de dinamizar el espacio público mediante una propuesta inclusiva y atractiva para un público amplio, según explicaron los creadores Lateral Office y CS Designb.

Impulse, una instalación de balancines que nació en Canadá y llegó a Nueva York

De acuerdo con la página web de Lateral Office, Impulse fue diseñado para el área de Quartier des Spectacles, el principal distrito artístico de Montreal que, a pesar de tener decenas de teatros, lugares para las artes escénicas y museos, presentaba muchos espacios vacíos y subutilizados. Por ello decidieron crear una instalación que fomentara la exploración del juego urbano.

Impulse, explicaron, prioriza el papel del sonido y la luz como instrumentos de diseño. La instalación está inspirada en la portada del álbum de Joy Division Unknown Pleasures, así como en la música de Steve Reich.

La idea de los creadores es que los visitantes jueguen con la repetición y el ritmo para explorar la forma en que la arquitectura puede dar vida al sonido.

Otras actividades de verano en Nueva York

Además de los balancines en Herald Square, 34th Street Partnership realiza diversos eventos gratuitos durante todo el año. Para este verano cuenta con una cartelera que incluye opciones como:

Midtown Music . Un festival que da escenario a los mejores músicos emergentes de Nueva York.

. Un festival que da escenario a los mejores músicos emergentes de Nueva York. K-Pop Dance . Una clase para aprender una coreografía de este género musical. El acceso es gratuito pero requiere inscripción previa.

. Una clase para aprender una coreografía de este género musical. El acceso es gratuito pero requiere inscripción previa. Clases de malabares. Expertos ofrecen clases gratuitas para todos los niveles. Se proporciona el equipo y se invita a las personas que no quieran participar activamente a simplemente disfrutar el espectáculo.

Entre las actividades gratuitas disponibles para el verano en Nueva York se ofrecen clases de malabares 34th Street Partnership

Golden Hour . Un festival de música gratuito que se realiza al atardecer con jazz y artistas indie emergentes.

. Un festival de música gratuito que se realiza al atardecer con jazz y artistas indie emergentes. Midtown Fit . Se ofrecen una gran variedad de clases de fitness y bienestar con opciones como yoga en silla, artes marciales y ejercicios de cardio con baile.

. Se ofrecen una gran variedad de clases de fitness y bienestar con opciones como yoga en silla, artes marciales y ejercicios de cardio con baile. Midtown Meetups. Todos los días hay clases de origami y arte impartidas por instructores experimentados. Además, varias de estas actividades incluyen un espectáculo interactivo para niños y adultos.

Los horarios y ubicación de todos los eventos, actividades e instalaciones pueden consultarse directamente en la página web de 34th Street Partnership.