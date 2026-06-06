Es oficial: el mapa de Nueva York con todas las actividades gratuitas de junio 2026

En la ciudad de Nueva York los jóvenes podrán acceder a una gran variedad de actividades gratuitas o a bajo costo para realizar durante el verano. El gobierno de Zohran Mamdani anunció que habrá opciones enfocadas en deportes, música, artes, películas, videojuegos y más.

Summer in New York: el anuncio de Mamdani sobre actividades en la ciudad

A través de su cuenta oficial en la red social X, el alcalde de Mamdani resaltó que este verano los jóvenes en la ciudad contarán: “La ciudad es tu patio trasero. Sal ahí afuera y disfrútala”, dijo al respecto del mapa Summer in New York en donde se detallan las opciones de entretenimiento para las próximas semanas.

El anuncio de Mamdani sobre las actividades de Nueva York durante el verano Captura de pantalla

El alcalde recordó que la mayoría de las bibliotecas públicas en la ciudad tienen una Nintendo Switch, que los parques proyectan películas gratis por la noche y que existe un mapa para localizar partidos de básquetbol.

Cómo localizar actividades gratuitas de verano en Nueva York

Para encontrar una actividad gratuita o de bajo costo en Nueva York para el verano 2026 se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web Summer in NYC.

Hacer clic en la opción “Empezar”.

Elegir el rango de edad que va desde los cinco hasta los 24 años.

Responder si se practica algún deporte y cuál.

Elegir intereses como artes, escritura, música, museos, espectáculos en vivo, videojuegos, libros, cine, ciencia o naturaleza.

Compartir el código postal de la zona de donde se quiere conocer la oferta de actividades disponibles.

El mapa muestra la ubicación, categoría y detalle de cada actividad en Nueva York Summer in NYC

El sistema mostrará un mapa con las actividades disponibles organizadas por categorías, los detalles de horarios y ubicación.

Actividades gratuitas o asequibles en Nueva York para el verano 2026

Aunque lo ideal es ir directamente al portal y llenar el formulario para obtener resultados precisos según la ubicación y preferencias, ya hay múltiples iniciativas presentadas por la administración municipal.

El encuentro de Mamdani con jóvenes de Nueva York que previenen la violencia

Estas son algunas actividades destacadas para los jóvenes neoyorquinos: