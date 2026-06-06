Es oficial: el mapa de Nueva York con todas las actividades gratuitas de junio 2026
Summer in NYC, la iniciativa de Mamdani, presenta opciones deportivas, artísticas y de entretenimiento
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En la ciudad de Nueva York los jóvenes podrán acceder a una gran variedad de actividades gratuitas o a bajo costo para realizar durante el verano. El gobierno de Zohran Mamdani anunció que habrá opciones enfocadas en deportes, música, artes, películas, videojuegos y más.
Summer in New York: el anuncio de Mamdani sobre actividades en la ciudad
A través de su cuenta oficial en la red social X, el alcalde de Mamdani resaltó que este verano los jóvenes en la ciudad contarán: “La ciudad es tu patio trasero. Sal ahí afuera y disfrútala”, dijo al respecto del mapa Summer in New York en donde se detallan las opciones de entretenimiento para las próximas semanas.
El alcalde recordó que la mayoría de las bibliotecas públicas en la ciudad tienen una Nintendo Switch, que los parques proyectan películas gratis por la noche y que existe un mapa para localizar partidos de básquetbol.
Cómo localizar actividades gratuitas de verano en Nueva York
Para encontrar una actividad gratuita o de bajo costo en Nueva York para el verano 2026 se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web Summer in NYC.
- Hacer clic en la opción “Empezar”.
- Elegir el rango de edad que va desde los cinco hasta los 24 años.
- Responder si se practica algún deporte y cuál.
- Elegir intereses como artes, escritura, música, museos, espectáculos en vivo, videojuegos, libros, cine, ciencia o naturaleza.
- Compartir el código postal de la zona de donde se quiere conocer la oferta de actividades disponibles.
El sistema mostrará un mapa con las actividades disponibles organizadas por categorías, los detalles de horarios y ubicación.
Actividades gratuitas o asequibles en Nueva York para el verano 2026
Aunque lo ideal es ir directamente al portal y llenar el formulario para obtener resultados precisos según la ubicación y preferencias, ya hay múltiples iniciativas presentadas por la administración municipal.
Estas son algunas actividades destacadas para los jóvenes neoyorquinos:
- Saturday Night Lights. Ofrece actividades deportivas gratuitas los sábados en un horario de 17 a 21 hs. Disponible para jóvenes entre 11 y 18 años en toda la ciudad.
- Pase cultural. Programa para usuarios con tarjeta de la Biblioteca Pública de Brooklyn, la Biblioteca Pública de Nueva York o la Biblioteca Pública de Queens a través del cual se puede entrar de manera gratuita a decenas de instituciones culturales de la ciudad como museos, sociedades históricas, centros de patrimonio, jardines públicos y más.
- Proyecciones gratuitas de cine y debate. Las bibliotecas de Nueva York en toda la ciudad organizan proyecciones para personas de todas las edades. Los horarios y títulos pueden consultarse en la página de internet o directamente en la biblioteca.
- Películas bajo las estrellas. El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York proyectará más de 150 filmes en parques en los cinco distritos. La selección incluye estrenos y clásicos y se pueden consultar los horarios en el sitio web.
- Liga Atlética de Escuelas Públicas. Es un programa gratuito de verano enfocado en deportes, acondicionamiento físico y recreación. Está disponible en toda la ciudad para alumnos desde el noveno hasta el 12° grado. Se impartirá del 14 de julio al 14 de agosto de 2026 de lunes a jueves de 15 a 18 hs.
- Playas públicas. El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York mantendrá abiertos 22,5 kilómetros de playas hasta septiembre de 2026. Siempre que haya salvavidas, se podrá nadar en un horario de 10 a 18 hs. El acceso es gratuito.
- Comidas de verano gratuitas. En toda la ciudad, en escuelas, parques, piscinas, bibliotecas y puestos de comida se servirá desayuno y almuerzo entre el 29 de junio y el 4 de septiembre.
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