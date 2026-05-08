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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSeth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 38%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.
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