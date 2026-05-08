Kathy Hochul en Nueva York: “No permitiré que el ICE use policías locales para aplicar la ley de inmigración”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se refirió a la propuesta legislativa para impedir que departamentos policiales locales colaboren con agentes federales en operativos de aplicación de la ley inmigración. La última declaración surgió en medio del debate nacional sobre el alcance de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Hochul reafirmó que el ICE no usará a la policía de Nueva York para operativos migratorios

“No permitiremos que el ICE use policías locales para aplicar la ley de inmigración”, expresó a través de un mensaje en su cuenta de X. Las declaraciones de la gobernadora se alinean con la propuesta legislativa que impulsó recientemente.

El mensaje de Hochul contra la colaboración entre el ICE y la policía local en Nueva York Captura

En enero pasado, Hochul dio a conocer la iniciativa “Local Cops, Local Crimes Act”, un proyecto de ley con el que se busca prohibir los acuerdos 287(g), un programa federal que permite a policías y cárceles locales colaborar con ICE para identificar y detener personas por asuntos migratorios.

Según la oficina de Hochul, a pesar de la limitación en la colaboración para operativos migratorios, la legislación no bloqueará investigaciones criminales ni cooperación federal relacionada con delitos graves.

Durante la presentación del plan, la gobernadora afirmó que Nueva York no permitirá que agentes locales participen en arrestos vinculados únicamente con estatus migratorio. En ese sentido, remarcó que la prioridad estatal se concentra en seguridad pública y no en funciones federales de inmigración civil.

El ICE no podrá usar cárceles locales en Nueva York si avanza la propuesta de Hochul

El proyecto también contempla restricciones para el uso de cárceles locales por parte del ICE. Hochul declaró que limitar el acceso a centros de detención dificultará operativos masivos dentro del estado.

Organizaciones civiles cuestionan desde hace años que cárceles municipales se utilicen para transferencias migratorias incluso cuando la persona detenida no enfrenta cargos criminales estatales.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

Otra parte de la agenda impulsada por la gobernadora incluye ampliar protecciones en “lugares sensibles”, según consignó NY1. La mandataria propuso exigir órdenes judiciales para que agentes federales ingresen a escuelas, hospitales, centros religiosos y viviendas particulares durante operativos migratorios civiles.

La medida surgió después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) eliminó lineamientos federales que limitaban operativos en esos espacios.

El presupuesto estatal negociado en mayo de 2026 añadió otro punto polémico: la prohibición de que agentes policiales, incluidos oficiales federales, oculten su rostro durante operativos. Por ahora solo se trata de iniciativas, ya que siguen en negociación dentro del presupuesto estatal y el Congreso local de Nueva York.

Hochul respondió a la amenaza del “zar de la frontera” sobre el ICE

Por otro lado, Hochul respondió directamente a las amenazas del denominado zar de la frontera, Tom Homan, sobre un posible incremento de operativos migratorios en Nueva York. También a través de su cuenta de X, la gobernadora recordó declaraciones previas del presidente Donald Trump.

La respuesta de Hochul al zar de la frontera, Tom Homan, tras la amenaza de enviar más agentes del ICE a Nueva York Captura

“Trump dijo que no habría un aumento de agentes del ICE en Nueva York, a menos que yo lo pidiera. No lo pedí”, escribió. La declaración surgió después de que Homan advirtiera públicamente que el gobierno federal “inundaría” Nueva York y todas las ciudades que apliquen políticas santuario con más agentes migratorios.