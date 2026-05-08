Se viene el Manhattanhenge en mayo 2026: el fenómeno solar que atrae multitudes en Nueva York

El Manhattanhenge regresa en 2026 en cuatro fechas específicas de mayo y julio 2026. En estas jornadas, la puesta de sol se alinea con el trazado de las calles de Manhattan y queda enmarcada por los edificios al mirar hacia el oeste. Algunas de las ubicaciones más recomendadas para observarlo ofrecen vistas privilegiadas de este evento.

Cuándo es el Manhattanhenge en Nueva York

Según el Museo Americano de Historia Natural (AMNH, por sus siglas en inglés), la alineación con la cuadrícula de Manhattan no ocurre más veces porque el Sol no se pone siempre en el mismo punto.

Las avenidas de este a oeste permiten una visión directa del horizonte Instagram kingy27nyc e thecopper.nyc

El astro se desplaza hacia el norte hasta el inicio del verano y luego regresa hacia el sur en dirección al invierno. Si el trazado urbano de esta zona de Nueva York estuviera ajustado con el norte geográfico, ese fenómeno coincidiría con los equinoccios. Sin embargo, no es el caso porque el diseño urbano está girado unos 30 grados. En 2026, el Manhattanhenge se podrá observar en cuatro ocasiones:

El jueves 28 de mayo , a las 20.14 hs (horario local) se verá medio disco solar en línea con la cuadrícula urbana.

, a las 20.14 hs (horario local) se verá medio disco solar en línea con la cuadrícula urbana. El viernes 29 de mayo , a las 20.13 hs se verá el disco solar completo alineado con la cuadrícula urbana.

, a las 20.13 hs se verá el disco solar completo alineado con la cuadrícula urbana. El sábado 11 de julio , a las 20.20 hs se repetirá la alineación con el Sol completo en el trazado urbano.

, a las 20.20 hs se repetirá la alineación con el Sol completo en el trazado urbano. El domingo 12 de julio, a las 20.21 hs volverá a apreciarse el efecto con el Sol parcialmente oculto entre los edificios.

Dónde ver Manhattanhenge en Nueva York

El AMNH recomienda observar el fenómeno desde avenidas que atraviesan Manhattan de este a oeste, ya que ofrecen una línea de visión directa hacia el horizonte. También señala que conviene ubicarse lo más al este posible sin perder la vista hacia Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson. Las calles principales para observar el Manhattanhenge son:

Calle 14

Calle 23

Calle 34

Calle 42

Calle 57

A su vez, neoyorquinos y turistas pueden visualizar el evento desde otros puntos, como el paso elevado de Tudor City, en Manhattan, o el parque Hunter’s Point South, en Long Island City, Queens.

¿Qué otras ciudades de Estados Unidos tienen este tipo de alineación con el Sol?

Según The Old Farmer’s Almanac, este tipo de alineación no es exclusivo de Nueva York y puede observarse en ciudades con calles orientadas de este a oeste. El almanaque menciona ejemplos como Salt Lake City, en Utah, donde durante los equinoccios el amanecer y el atardecer pueden verse en línea recta con las avenidas.

En 2026 habrá cuatro momentos clave con el disco solar completo o parcial Instagram kingy27nyc e thecopper.nyc

También incluye casos como el de Baltimore, Chicago, Filadelfia, San Francisco y San Diego, además de espacios como el “Corredor Infinito” del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muchas urbes pueden reproducir esta escena si cuentan con un trazado similar e invita a las personas a recorrer sus propias calles para identificar dónde puede apreciarse una vista similar.

Además, explica que esta relación entre el Sol y la arquitectura, hoy visible en la disposición de los edificios en los grandes centros urbanos, tiene antecedentes en culturas antiguas, que utilizaban sus movimientos como referencia para construir calendarios y marcar los cambios de estación.

Un ejemplo es Stonehenge, en Inglaterra, donde durante el solsticio de verano la luz aparece detrás de una piedra específica y sus primeros rayos atraviesan el centro del monumento.