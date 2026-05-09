“El fin de una era”: vistió al hip-hop del Bronx durante 60 años y cerró porque el alquiler subió a US$8000

La histórica tienda H&R Hosiery, ubicada en el sur del Bronx, cerró después de seis décadas de actividad. El establecimiento, reconocido entre generaciones de fanáticos de las zapatillas y de la moda urbana, dejó de funcionar luego de que el alquiler mensual subiera a 8000 dólares. Su dueño, Charles Goldman, pasó las últimas horas rodeado de camperas retro, jeans y compradores frecuentes que describieron la despedida como “el fin de una era”.

Cómo se convirtió H&R Hosiery en una referencia del hip-hop

Según explicó su dueño, Charles Goldman, a The New York Times, el local de East 163rd Street se transformó en un punto clave para artistas como Fat Joe, Slick Rick y los Cold Crush Brothers. El DJ y escritor Bobbito García aseguró que aquel espacio era “como una mina de oro” para quienes conocían el circuito de la indumentaria urbana en Nueva York. También mencionó que llegar hasta allí dependía del boca a boca porque “no tenían anuncios ni internet”.

H&R Hosiery fue mucho más que una tienda: se convirtió en un símbolo de la cultura hip-hop y de la moda urbana neoyorquina Facebook Mitchell Graham

De acuerdo con The New York Times, varios referentes encontraron allí una identidad visual antes de alcanzar fama masiva.

Easy AD, integrante de Cold Crush Brothers, recordó que el comercio resultó “fundamental” porque ofrecía precios bajos y prendas asociadas directamente a la vida cotidiana del Bronx, entre ellas gorros y guantes o sweaters con cuello en V.

El cierre de un ícono de la moda callejera

Goldman, de 69 años, se hizo cargo del negocio en 1977, cuando heredó el emprendimiento familiar creado por sus padres, Harry y Renee. Durante la jornada final, antiguos trabajadores y clientes habituales se reunieron dentro del local para recordar décadas de historia ligadas al barrio y a la cultura hip-hop de Nueva York. En total, la tienda operó durante seis décadas.

El comerciante atribuyó el final del emprendimiento al crecimiento de las ventas online y resumió la situación como una “muerte por Amazon”. Según su testimonio, ya nadie quería revisar percheros llenos de camperas cuando “pueden encontrar cualquier cosa en internet con un clic”.

Fundada a comienzos de la década de 1960 por Harry y Renee Goldman, H&R Hosiery permaneció abierta durante más de seis décadas en el sur del Bronx The South Bronx Network

Por qué esta tienda del Bronx marcó a la moda urbana y al hip-hop

Muchas de las personas que frecuentaban la tienda aseguraban que la experiencia de compra era imposible de replicar en internet. Entre prendas retro, zapatillas y accesorios difíciles de encontrar, el local se convirtió durante décadas en una referencia cultural para generaciones vinculadas a la moda urbana y la escena musical del Bronx.

Un cliente, Gregory López, llegó días antes del cierre con una campera de apariencia ochentosa adquirida allí. Según relató, el diseño le recordaba a la época del Electric Boogie y a marcas como Adidas o Timberland. También explicó que Goldman le vendió la prenda por US$60, pese a que artículos similares suelen costar entre US$250 y US$300.

Troy Washington, otro comprador frecuente, recordó que en ese lugar consiguió “todo”, incluida su primera campera de leñador con sombrero a juego, similar a las que utilizaba Biggie Smalls.

Por su parte, Gerard Tuitt, quien trabajó en el local entre 1979 y 1987, dijo que durante esos años “la gente solía hacer fila” para entrar, en medio del crecimiento de la moda vinculada a la escena musical neoyorquina.