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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 65 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
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