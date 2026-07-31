Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 65 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.