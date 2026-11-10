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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 13 a 16 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

Veterans Day 11 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
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