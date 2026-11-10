Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 13 a 16 mph, Oeste

: 13 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

Veterans Day 11 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 55%.