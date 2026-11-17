1
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 6,10 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 20 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 20 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 18 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.