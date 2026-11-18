El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 6,10 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 9 a 15 mph, Suroeste

: 9 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 19 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.