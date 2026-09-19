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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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