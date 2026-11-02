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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 3 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
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