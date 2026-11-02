Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Suroeste

: 2 a 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 3 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.