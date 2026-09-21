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LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 50 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 36%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
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