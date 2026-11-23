El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 8,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Oeste

: 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de -3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.