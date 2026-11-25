El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Este

: 5 a 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.