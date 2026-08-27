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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 27 de agosto la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 35%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 35%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 33%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
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