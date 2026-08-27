Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 27 de agosto la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Sur

: 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 27 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 28 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 33%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.