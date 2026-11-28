El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 23 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego nublado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 14 a 23 mph, Oeste

: 14 a 23 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego nublado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 99%.