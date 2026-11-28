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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego nublado.
La probabilidad de precipitación de 66%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 23 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego nublado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 23 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 66%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego nublado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El domingo 29 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 99%.