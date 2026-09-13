Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 14 de septiembre al 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Noroeste

: 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 57%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.