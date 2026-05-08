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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaShutterstock

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 44%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 44%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos seguidos de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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