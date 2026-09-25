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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
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