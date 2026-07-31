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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 65 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
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