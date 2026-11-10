Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 18 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 9 a 18 mph, Suroeste

: 9 a 18 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

Veterans Day 11 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 60%.