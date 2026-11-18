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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El jueves 19 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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