Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Suroeste

: 1 a 6 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 3 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.