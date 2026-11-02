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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 3 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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