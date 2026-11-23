El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre -0,60 y 9,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 12 a 15 mph, Noroeste

: 12 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de -3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.