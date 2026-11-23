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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre -0,60 y 9,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 15 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 24 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de -3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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