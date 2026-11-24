El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre -3,90 y 3,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 a 13 mph, Noroeste

: 7 a 13 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 25 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de -2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.