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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre -2,20 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
Thanksgiving Day 26 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.
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