El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre -2,20 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sureste

: 2 a 7 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.