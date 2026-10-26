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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 26 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: parcialmente soleado