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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 26 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 11%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

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