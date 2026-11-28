El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 7,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 10 a 16 mph, Oeste

: 10 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 100%.