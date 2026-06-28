Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Sureste

: 1 a 6 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.