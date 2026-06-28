Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
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