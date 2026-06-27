Nueva York entrega US$120 por hijo para comprar comida: quiénes lo reciben de forma automática
Los alumnos certificados por sus escuelas para comida gratuita o a precio reducido también quedan incluidos sin hacer un trámite adicional
- 4 minutos de lectura'
Nueva York comenzó a emitir el beneficio Summer EBT 2026, un pago anual de 120 dólares por cada hijo elegible para comprar comida durante el verano. La entrega inició el 16 de junio y continuará hasta fin de año.
Quiénes reciben automático el Summer EBT 2026 en Nueva York
La mayoría de los niños elegibles recibirá el beneficio sin completar una solicitud. Para acceder de manera automática, el menor debe tener entre seis y 16 años y haber recibido ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Temporary Assistance en efectivo o Medicaid durante el período de elegibilidad que va del 1° de julio de 2025 al 8 de septiembre de 2026, explicó en un comunicado la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA, por sus siglas en inglés).
También ingresan de forma automática los niños de cualquier edad que hayan sido certificados directamente por su escuela para recibir comidas gratuitas o a precio reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés).
La asistencia no se activa solo por asistir a una escuela que ofrece comidas gratuitas para todos los alumnos bajo la Community Eligibility Provision. En esos casos, el menor debe cumplir una condición automática.
Summer EBT en Nueva York: monto, tarjeta EBT y comercios habilitados
El Summer EBT es un pago único anual de US$120 por cada niño elegible. El dinero se carga en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios y puede utilizarse en comercios que acepten SNAP/EBT.
La compra puede hacerse en supermercados, mercados de productores y otros comercios autorizados. También hay tiendas participantes que permiten usar el programa para compras en línea con retiro o entrega.
Los fondos quedan disponibles durante 122 días desde la fecha de emisión. Después de ese plazo, todo saldo no utilizado se retira de la tarjeta, por lo que la agencia recomienda usar el beneficio poco después de recibirlo.
Qué familias deben solicitar el Summer EBT 2026 antes del 8 de septiembre
Los estudiantes que no están inscritos de forma automática pueden recibir el Summer EBT si completan una solicitud y cumplen dos requisitos. El alumno debe asistir a una escuela que participe en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el ingreso del hogar debe estar en el nivel exigido para comidas gratuitas o a precio reducido.
Ese límite equivale al 185% del nivel federal de pobreza. Para el período del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, los ingresos brutos máximos son los siguientes:
- Hogar de una persona: US$28.953 anuales o US$2413 mensuales
- Hogar de dos personas: US$39.128 anuales o US$3261 mensuales
- Hogar de tres personas: US$49.303 anuales o US$4109 mensuales
- Hogar de cuatro personas: US$59.478 anuales o US$4957 mensuales
- Hogar de cinco personas: US$69.653 anuales o US$5805 mensuales
- Hogar de seis personas: US$79.828 anuales o US$6653 mensuales
- Hogar de siete personas: US$90.003 anuales o US$7501 mensuales
- Hogar de ocho personas: US$100.178 anuales o US$8349 mensuales
- Cada persona adicional: US$10.175 anuales o US$848 mensuales
La fecha límite para pedir el Summer EBT 2026 es el 8 de septiembre. Las solicitudes enviadas después de ese día se revisarán para el programa correspondiente a 2027.
Solicitud del Summer EBT: un trámite por hogar y control de ingresos
Las familias que deban hacer el trámite solo tienen que completar una solicitud para todos los estudiantes del hogar. El formulario debe ser presentado por el padre, la madre o el tutor de los menores.
La aprobación puede requerir una verificación de ingresos. Ese control se aplica cuando el pedido ya fue aceptado y la agencia pide documentación adicional sobre el hogar. Las familias que reciban una carta de elegibilidad obtendrán el beneficio. Si no reciben la notificación antes del 1° de agosto, pueden comunicarse con la línea de ayuda del Summer EBT al 1-833-452-0096.
- 1
Cinco películas que pasaron sin pena ni gloria en su estreno, pero no hay que perderse
- 2
Murió Ernestina Pais a los 54 años en un accidente con un tren en San Isidro
- 3
Diego Lugano, excapitán de Uruguay, fulminó a Bielsa: “No debió estar nunca en el Mundial”
- 4
Jordania: el país rodeado de guerras que tiene una de las 7 maravillas y juega su primer Mundial