Nueva York entrega US$120 por hijo para comprar comida: quiénes lo reciben de forma automática

Nueva York comenzó a emitir el beneficio Summer EBT 2026, un pago anual de 120 dólares por cada hijo elegible para comprar comida durante el verano. La entrega inició el 16 de junio y continuará hasta fin de año.

Quiénes reciben automático el Summer EBT 2026 en Nueva York

La mayoría de los niños elegibles recibirá el beneficio sin completar una solicitud. Para acceder de manera automática, el menor debe tener entre seis y 16 años y haber recibido ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Temporary Assistance en efectivo o Medicaid durante el período de elegibilidad que va del 1° de julio de 2025 al 8 de septiembre de 2026, explicó en un comunicado la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA, por sus siglas en inglés).

La mayoría de los niños elegibles recibirá el beneficio de manera automática, sin que sus familias deban completar una solicitud Magnific

También ingresan de forma automática los niños de cualquier edad que hayan sido certificados directamente por su escuela para recibir comidas gratuitas o a precio reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés).

La asistencia no se activa solo por asistir a una escuela que ofrece comidas gratuitas para todos los alumnos bajo la Community Eligibility Provision. En esos casos, el menor debe cumplir una condición automática.

Summer EBT en Nueva York: monto, tarjeta EBT y comercios habilitados

El Summer EBT es un pago único anual de US$120 por cada niño elegible. El dinero se carga en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios y puede utilizarse en comercios que acepten SNAP/EBT.

La compra puede hacerse en supermercados, mercados de productores y otros comercios autorizados. También hay tiendas participantes que permiten usar el programa para compras en línea con retiro o entrega.

Los fondos quedan disponibles durante 122 días desde la fecha de emisión. Después de ese plazo, todo saldo no utilizado se retira de la tarjeta, por lo que la agencia recomienda usar el beneficio poco después de recibirlo.

Qué familias deben solicitar el Summer EBT 2026 antes del 8 de septiembre

Los estudiantes que no están inscritos de forma automática pueden recibir el Summer EBT si completan una solicitud y cumplen dos requisitos. El alumno debe asistir a una escuela que participe en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el ingreso del hogar debe estar en el nivel exigido para comidas gratuitas o a precio reducido.

También califican automáticamente los estudiantes certificados por su escuela para recibir comidas gratuitas o a precio reducido mediante el Programa Nacional de Almuerzos Escolares Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Ese límite equivale al 185% del nivel federal de pobreza. Para el período del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, los ingresos brutos máximos son los siguientes:

Hogar de una persona: US$28.953 anuales o US$2413 mensuales

Hogar de dos personas: US$39.128 anuales o US$3261 mensuales

Hogar de tres personas: US$49.303 anuales o US$4109 mensuales

Hogar de cuatro personas: US$59.478 anuales o US$4957 mensuales

Hogar de cinco personas: US$69.653 anuales o US$5805 mensuales

Hogar de seis personas: US$79.828 anuales o US$6653 mensuales

Hogar de siete personas: US$90.003 anuales o US$7501 mensuales

Hogar de ocho personas: US$100.178 anuales o US$8349 mensuales

Cada persona adicional: US$10.175 anuales o US$848 mensuales

La fecha límite para pedir el Summer EBT 2026 es el 8 de septiembre. Las solicitudes enviadas después de ese día se revisarán para el programa correspondiente a 2027.

Solicitud del Summer EBT: un trámite por hogar y control de ingresos

Las familias que deban hacer el trámite solo tienen que completar una solicitud para todos los estudiantes del hogar. El formulario debe ser presentado por el padre, la madre o el tutor de los menores.

La aprobación puede requerir una verificación de ingresos. Ese control se aplica cuando el pedido ya fue aceptado y la agencia pide documentación adicional sobre el hogar. Las familias que reciban una carta de elegibilidad obtendrán el beneficio. Si no reciben la notificación antes del 1° de agosto, pueden comunicarse con la línea de ayuda del Summer EBT al 1-833-452-0096.